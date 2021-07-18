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日本東奧開幕在即　台灣行政院政務委員唐鳳取消赴日行程

行政院發言人羅秉成今（18）日表示，行政院政務委員唐鳳將取消原訂前往東京奧運的行程。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/18 16:12
行政院發言人羅秉成今（18）日表示，行政院政務委員唐鳳將取消原訂前往東京奧運的行程。（圖/唐鳳臉書）

行政院發言人羅秉成今（18）日表示，行政院政務委員唐鳳將取消原訂前往東京奧運的行程。（圖/唐鳳臉書）

（台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導）行政院發言人羅秉成今（18）日表示，行政院政務委員唐鳳將取消原訂前往東京奧運的行程。

綜合媒體報導，日本東京奧運即將開幕，行政院發言人羅秉成今日表示，為配合國際奧會防疫規範，考量主辦國日本的防疫需要，行政院政委唐鳳將取消原訂前往東京奧運的行程。

羅秉成指出，教育部體育署接獲上開訊息後，即向外交部、中華奧會及國際奧會等各方瞭解狀況，確認是國際奧會為因應日本疫情的防疫需求，採取較往年嚴格的人員管制措施。唐鳳雖為貴賓身份，但不在上述國際奧會的出席對象範圍內，受限於此一新防疫規定，唐鳳恐無法親自參加開幕式。

行政院長蘇貞昌表示，政府尊重並配合主辦單位各項防疫規定，奧運是選手一輩子所夢想的競技殿堂，政府最重要的任務就是全力支持、照顧選手，讓選手無後顧之憂，盡情展現、超越極限，為自己和國家爭光，並祝福地主國日本辦理東奧圓滿成功，也要對日本政府接二連三捐贈台灣疫苗的情誼，再次表達由衷的誠摯謝意。

唐鳳於臉書上以中文及日文表示，為配合東奧防疫政策，與總統、院長討論之後，已決定取消赴日行程。雖然行程改變，但對我來說，有三件事沒有改變，一， 對選手的支持沒有改變。二， 對奧運的祝福沒有改變。三， 對日本的感謝沒有改變。

唐鳳強調，過去一年多，在疫情威脅下，突破萬難、為全球做出貢獻的共同經驗，再次提醒了我們，相互合作的重要性。未來若有機會，還是希望能夠前往日本，為促進交流，盡一份心力。
唐鳳

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