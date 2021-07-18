7/18起莫德納疫苗開放2、3類接種第2劑　首劑滿28天可施打

指揮中心7月18日宣布，即起莫德納疫苗第2劑開放2、3類接種 首劑滿28天可施打。 指揮中心7月18日宣布，即起莫德納疫苗第2劑開放2、3類接種 首劑滿28天可施打。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）除了醫護人員、機組人員及孕婦接種莫德納疫苗滿28天，可施打第2劑，指揮中心指揮官陳時中今（18）日宣布，即日起擴大施打對象至第2、3類對象，滿28天可接種第2劑。

指揮中心指出，經統計自6月9日至7月9日為止，已接種第1劑莫德納（Moderna）疫苗之第1類至第3類對象及孕婦，共計18萬9788人可於8月6日之前(接種間隔至少28天)接種第2劑疫苗，因目前各地所剩餘量足夠提供該等對象第2劑接種使用。自即日起除第1類、機組人員及孕婦等對象以外，第2及第3類對象於接種第1劑莫德納疫苗後滿28天，亦可接種第2劑。

陳時中於下午記者會上提醒，醫護人員、機組人員、孕婦，以及今天新增的第2、3類對象，符合接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗第一劑滿28天者，請儘速到原來接種地點或有旅遊門診醫療院所接種第2劑莫德納疫苗，以利及時建立防護力。

指揮中心提醒，民眾前往接種COVID-19第2劑疫苗前，請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及「健保卡」。若「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已遺失，民眾可返回第1劑接種的醫療院所申請補發，再繼續完成第2劑接種。