奈良美智特展巡迴南台灣開放預約　高雄站兩週名額20分鐘搶光

日本當代藝術家奈良美智高雄特展開放預約首日創佳績，兩週的場次在20分鐘內全數預約額滿。（圖/高美館） 日本當代藝術家奈良美智高雄特展開放預約首日創佳績，兩週的場次在20分鐘內全數預約額滿。（圖/高美館）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）日本當代藝術家奈良美智高雄特展開放預約首日創佳績，兩週的場次在20分鐘內全數預約額滿。

因應防疫三級管制「微解封」，全台博物館、美術館陸續開放民眾參觀，並推出線上預約機制，採用分時分流方式管制入館人流。人氣巡迴展《奈良美智特展》第二站將移師高雄市立美術館，於7月24日至10月31日盛大登場，展覽同步採線上預約，自16日下午1時開放民眾報名，20分鐘內首兩週場次已全數額滿。

高美館《奈良美智特展》為免費入場，預約分流參觀時段分為每日八場次，針對線上預約首日開放即刻額滿，主辦單位回應，奈良美智特展備受期待，在符合中央與高市府防疫管制措施，並考量展場參觀品質下，每個時段容留人數有限，下一梯次將於7月27日（二）下午1時開放預約，請觀眾朋友耐心等候，並歡迎密切留意「奈良美智特展」臉書粉絲團，方便隨時掌握最新預約日期公告。

高雄市副市長史哲也再次呼籲大家，展期很長。待高雄結束後還有台南展，希望大家遵守防疫措施及預約制度，相關周邊商品也有網路平台可以購買。希望在疫情逐步解封下，大家安心安全來到高雄，不僅欣賞大師的作品，更要享受高雄美好的夏日風情。

為紀念台日友好情誼，《奈良美智特展》帶來日本當代藝術家奈良美智最具代表性的精彩創作，台北站雖受疫情影響提前於5月下旬閉展讓北部觀眾扼腕，但藝術家特別為高雄站加入26件作品，其中包含在今年春天來台佈展隔離期間所創作的素描新作等，藉此傳達藝術家對於台灣抗疫的鼓勵與信心。展覽相關防疫資訊以及活動變更情形將依指揮中心及高雄市政府之防疫政策進行滾動式修正，敬請留意特展官方粉絲頁與文總、高美館官網。

展覽時間｜2021 年 7月 24 日至 10 月 31 日

展覽地點｜高雄市立美術館 105展覽室