台灣7/18新增15例新冠肺炎本土確診　6例感染源不明

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣今(18)日新增新冠肺炎15例本土確診，6例感染源不明，3例境外移入，4例死亡。

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增18例COVID-19確定病例，分別為15例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。



指揮中心表示，今日新增之15例本土病例(其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為9例男性、6例女性，年齡介於20多歲至90多歲，發病日介於今(2021)年7月10日至7月17日。個案分布以新北市7例為最多，其次為臺北市5例、桃園市3例；其中9例為已知感染源，餘6例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。



指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，為3例男性、1例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月26日至6月13日，確診日介於6月3日至6月16日，死亡日介於7月13日至7月15日。



指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月16日累計公布14,180位確診個案中，已有12,243人解除隔離，解隔離人數達確診人數86.3%。



指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案中，案15507為本國籍20多歲男性，7月15日自西班牙返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時在機場採檢後至防疫旅館檢疫，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。案15508為英國籍20多歲男性，7月15日自英國來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。案15512為本國籍50多歲女性，7月16日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，在機場採檢後至防疫旅館檢疫，同日出現流鼻水、喉嚨痛、喉嚨癢及頭暈症狀，7月17日由衛生單位安排至集中檢疫所隔離，並於今日確診；已匡列接觸者19人，其中10人為同班機前後兩排旅客，列居家隔離，餘9人為同班機機組員，列自主健康管理。



指揮中心統計，截至目前國內累計1,765,532例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,747,814例排除)，其中15,408例確診，分別為1,229例境外移入，14,126例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計106例移除為空號。2020年起累計768例COVID-19死亡病例，其中760例本土，個案居住縣市分布為新北市382例、臺北市291例、基隆市26例、桃園市23例、彰化縣13例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。