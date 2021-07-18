中國爆首例人染猴皰疹病毒　53歲北京獸醫染疫亡

中國發現首例人類感染猴傳播的皰疹B病毒病例，患者為北京一名53歲男性獸醫。(示意圖/Getty Images) 中國發現首例人類感染猴傳播的皰疹B病毒病例，患者為北京一名53歲男性獸醫。(示意圖/Getty Images)

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國發現首例人類感染猴傳播的皰疹B病毒病例，患者為北京一名53歲男性獸醫，於5月27日死亡。這起病例代表皰疹B病毒可能對部分與猴類接觸頻繁的職業工作者構成潛在的人畜共患威脅。

香港01和明報報導，「中國疾病預防控制中心週報（英文）」16日報告，死者生前任職於一家專門從事非人靈長類動物繁殖和實驗研究的機構，今年3月4日和6日先後解剖了兩隻死猴子，一個月後出現噁心和嘔吐的症狀，隨後發燒及出現神經系統方面的症狀，於多間醫院就醫後，仍在5月27日不治。

報導提出，研究人員在4月17日員收集了這名病例的腦脊液，透過下一代測序和實時聚合酶鍊式反應，證實為中國國內首例人類感染疱疹B病毒（Monkey B virus，中國稱猴B病毒）。

報導指出，該病例的發現意味著疱疹B病毒可能對靈長類動物獸醫、動物護理人員和實驗室研究人員等構成威脅。

猴B病毒最初於1932年被分離出來，主要是獼猴體內一種地方性疱疹病毒，通常透過直接接觸和交換身體分泌物傳播。

疱疹B病毒在自然獼猴宿主中並不明顯，過去曾有約60例致病人畜共患疱疹B病毒感染病例零星發生，致死率為70%至80%，這些病例主要發生在北美，多為靈長類動物獸醫、動物護理人員或實驗室研究人員。

在上述病例之前，中國臨床上未曾發現明顯的猴疱疹B病毒感染病例，更未曾報告感染該病毒致死的病例。報告總結表示，該病例的發現代表猴子B皰疹病毒可能對靈長類動物獸醫、動物護理人員和實驗室研究人員構成潛在威脅。

報告也提到，有必要在特定的無病原體恒河猴群體的發展過程中消除猴B病毒，同時加強對中國實驗獼猴和職業工作者的監測。