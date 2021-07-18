輕颱「烟花」凌晨2時形成　吳德榮：有增強趨勢　不排除直接侵台灣

原位於琉球東南方海面的熱帶性低氣壓已於7月18日凌晨2時發展成輕度颱風烟花 。(圖片取自 中央氣象局網站) 原位於琉球東南方海面的熱帶性低氣壓已於7月18日凌晨2時發展成輕度颱風烟花 。(圖片取自 中央氣象局網站)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據中央氣象局最新資訊，原位於琉球東南方海面的熱帶性低氣壓已於今（18）日凌晨2時發展成輕度颱風「烟花」，朝台灣北部海面前進。氣象專家吳德榮提醒，其預測路徑不確定性仍很大，不能排除直接侵台的機率。

氣象局表示，今年第六號颱風「烟花」（國際命名：IN-FA），今（18）日8時的中心位置在北緯 22.9 度，東經 132.1 度，以每小時7公里速度，向北進行。預測19日2時的中心位置在琉球東南方380公里之海面上（鵝鑾鼻東北東方1060公里之海面上）。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在《三立準氣象．老大洩天機》表示，輕颱「烟花」未來將增強至中度以上，大致朝台灣北部海面前進，預測路徑的不確定性仍大，不能排除直接侵台的機會。

而根據最新歐洲系集模式51次的模擬路徑顯示，預測路徑有很大的不確定性，但直接侵台路徑數目較原模擬增多，顯示侵台機會略提高；模式將持續調整，應繼續密切觀察，其威脅已提高、絕不可小覷。

吳德榮提醒，週二、三(20、21日)受到颱風外圍環流影響，北台灣轉有明顯降雨，中南部午後仍局部陣雨或雷雨。週四、五(22、23日)颱風最接近，風、雨程度則視颱風與台灣相對距離而定，因無法排除直接侵襲的機率，宜儘早作好防颱準備。