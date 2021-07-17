破紀錄豪雨襲歐 逾百人喪生

西歐地區由於罕見強降雨導致洪水肆虐，數千人被迫離開家園。（圖／美聯社） 西歐地區由於罕見強降雨導致洪水肆虐，數千人被迫離開家園。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）由於破紀錄的地區性強降雨，西歐地區在數天內淪為水鄉澤國，萊茵河、默茲河等多條河流泛濫成災，在比利時和德國造成嚴重的災情，盧森堡、瑞士與荷蘭也受到一定程度的影響，除了上千人被迫撤離家園外，已有超過120人因此喪生，這是歐洲幾十年來最嚴重的災情。

據BBC報導，在所有國家中，德國死亡人數已經超過百人，西部的北萊茵-威斯伐倫（North Rhine-Westphalia）與萊茵蘭-伐爾茲（Rhineland-Palatinate）兩邦受災最嚴重，一些地區在72小時內的降雨量超過182釐米，科隆城區內甚至出現單日153釐米的誇張數據，這個數字足足是該區域七月平均降水量的6倍。

報導指出，大雨造成的洪水讓許多地方的橋樑與房屋遭到沖垮，約10萬戶人家的電力輸送中斷，德國西部艾菲爾（Eifel）地區的小鎮舒爾德（Schlud）更是幾乎被完全摧毀，而多處道路與對外聯繫方式的中斷，加上大雨仍在繼續，讓搜救變得十分困難。來自法國、義大利等各國的搜救隊都已經加入救援，當地官員指出，雖然現在被歸類在失蹤的人數仍不少，外界要有死亡人數將上升的心理準備。

在比利時，政府已經派出軍隊至全國10個大區中的4個協助救援受困的居民，另一方面也疏散仍待在危險區域內的民眾，全國第三大的都會區列日（Liège）因為雨勢過大，強勁雨量造成的大水已經足以將停在路邊的汽車沖走，民眾因而被要求離開家園到安全的地方避難。

面對歐洲少有的嚴重災害，牛津大學環境變化研究所副所長奧托（Friederike Otto）指出，人們可能還沒意識到氣候變化可能會致命，因此忽略了政府發布的警訊，這意味著針對氣候災害的教育還要再加強，許多災民在接受訪問時也承認，他們居住的城鎮完全對災難沒有準備。

雖然氣候變遷帶來的極端氣候是災害發生最主要的原因，負責在2002年歐洲嚴重洪災後建構洪水預警系統的克洛克(Hannah Cloke)教授也解釋，德國零碎且分散的行政結構，讓發布洪災警訊和疏散警告變得十分困難，民眾有時候也會覺得很困惑，不知道要聽誰的才對，也因此延誤了避難時機。