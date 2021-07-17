【微解封出遊參考】台灣部分景點採預約制、或管制人流車流　建議民眾先上網查看即時人數

17日是疫情微解封後首個週末假日，台北地區天氣晴朗，不少民眾帶著孩子到陽明山擎天崗踏青。中央社 17日是疫情微解封後首個週末假日，台北地區天氣晴朗，不少民眾帶著孩子到陽明山擎天崗踏青。中央社

延伸閱讀: 【熊出沒•請當心】台灣山友登台中谷關德芙蘭步道•聽見熊吼聲急折返 林管處：遇到熊勿大叫奔跑

颱風烟花最快晚間生成•22日最靠近台灣 氣象局持續發出高溫資訊

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今天(17日) 是COVID-19疫情3級警戒微解封後首個假日，其中北部東眼山及滿月圓森林遊樂園區早上一度滿員、實施進出管制，目前人潮已紓解，建議民眾入園前先上網查看即時人數。

國內COVID-19疫情微解封後第一個假日，仁愛警分局擔心大量遊客湧入合歡山，17日加派警力上山，卻發現未出現遊客爆量情形，假日交管措施未實施。（仁愛警分局提供）中央社

高雄興達港觀光漁市上週末湧進約7000名遊客，微解封後第一個週末，為避免觀光人潮太多，轄區警方17日下午1時30分起實施車流管制。（高市湖內警分局提供）中央社

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒維持到26日，自13日起微解封，今天是微解封後第一個假日，林務局轄下國家森林遊樂區開放戶外場域者，陸續有人潮湧入。

林務局森林育樂組科長鄭伊娟說，根據統計數據，截至下午1時，東眼山、滿月圓及大雪山是目前入園累計人次最多的前3名森林園區，分別為1103人次、875人次、446人次。

鄭伊娟說，其中東眼山及滿月圓在上午一度達滿員狀態，東眼山在上午10時30分達700人滿員限制、滿月圓在10時40分左右滿員，兩地都即時實施一進一出的管制、控管出入人潮。

中央社引述鄭伊娟表示，現在兩園區人潮雖然已稍減、沒有這麼多人，但仍建議民眾前往園區前，可以先上台灣山林悠遊網各園區頁面查詢入園遊客數，接近上限避免前往，園區也會透過警廣廣播，提醒遊客提早轉往其餘景點。

鄭伊娟說，民眾若遇到東眼山滿員，建議可轉往鄰近景點如小烏來、角板山、石門水庫等景點，而滿月圓則可前往三峽大板根、熊空農場等。

陽明山國家公園

陽明山國家公園官方臉書PO文指出，今上午9時50分二子坪1號、二子坪2號、冷水坑1號、擎天崗停車場車位已到達容留數，小油坑及鞍部停車場也接近滿位，建議民眾避免前往以免久候。

下午2時PO文則指出，二子坪1號、二子坪2號、冷水坑1號、擎天崗及小油坑停車場車位已到達容留數，建議民眾避免前往以免久候。

新北市3階段管制措施

新北市政府今天(17日) 表示，烏來區觀光大橋往環山路以上路段，容留人數達到20%，不建議民眾再前往，以強化防疫。

根據新北3階段管制措施，容留量達20%，公告「不建議再前往」；容留量達30%，公告「節點實施人潮分流」；容留量達40%，公告「管制人車進入」。

依據新北市政府觀光旅遊局「人潮儀表板」統計，今天截至下午1時30分，烏來區觀光大橋往環山路以上路段，已經達到容留人數20%，不建議再前往。

觀旅局表示，烏來區公所在上午8時至下午5時於烏來觀光大橋實施入口人車管制，這時段皆會刊登於人潮儀表板，提醒民眾參考前往。

新竹台中雲林地區

台中麗寶樂園、雲林劍湖山世界採預約入園因應防疫，未有大量遊客；新竹六福村入園數可望破千，園區有防疫小尖兵巡守，輔導遊客。

麗寶樂園、劍湖山世界主題樂園規劃線上預約入園系統，遊客須預約才能入園，入園後須配合實聯制、量體溫、酒精消毒及全區戴口罩等。

麗寶樂園表示，上午開園後陸續有遊客進場，最早入園的民眾上午7時分別自台南市、桃園市出發。截至上午10時，線上預約數約800人，佔總容留數1800人的4 成左右，而現在入場數不多，遊客玩設施不用排隊。

劍湖山世界主題樂園說，目前入園數自動降載到2500人，人潮沒爆大量，預約進場數不到400人，旅客都有遵循防疫規定。

新竹六福村不用事先預約，園區可容納數1萬2000人，配合防疫調整為3000人；六福村表示，園區內有防疫小尖兵隨時在園區巡守、引導，讓遊客玩得安心盡興。

因應防疫，麗寶樂園餐車美食不販售，園區內不開放飲食；劍湖山世界主題樂園餐廳只提供外帶，遊客須到戶外指定用餐區用餐，採梅花座、隔板及保持社交距離；六福村防疫用餐專區以單一進出口限制人流，同一時段管制區域內9人以下同時用餐，保持1.5公尺安全距離，每人用餐時間25分鐘、用餐時嚴禁交談。

合歡山遊客不如解封前

南投縣仁愛警分局擔心今天(17日) 微解封後第一個假日大量遊客湧入合歡山，加派警力上山，卻發現比預估少，甚至不如微解封前，假日交管措施未實施，警方打趣說「人都不知道跑去哪」。

今天是微解封後第一個假日，合歡山地標武嶺未出現爆量遊客，南投縣警察局仁愛分局派許多人力上山，卻發現「比預估少很多，人都不知道跑去哪」。

武嶺停車場管制容留量只開放40%，未開放車格安裝黃色塑膠桿示意禁停，除仁愛分局員警在場值勤，太魯閣國家公園管理處也派員在武嶺亭管制容留上限18人，從監視器即時影像觀察，人車進進出出，未有大量群聚，公路也沒塞車。

仁愛分局、埔里工務段將在台14甲線24公里處鳶峰停車場前啟動調節性管制通行，每10分鐘放行20輛車，由於上午車輛不多、停車場未滿，因此未啟動管制。

防疫期間，餐飲業仍不開放內用，中央社引述一名今天未出遊的民眾表示，到郊外遊玩不能在店內吃飯，只能在車內簡單吃吃，很不方便，找廁所也麻煩，乾脆待在家，等疫情警戒降級；也有民眾預期假日期間可能人擠人，所以不外出，或許等平日再請假出門。

至於以綿羊秀、馬術秀受遊客喜愛的清境農場，上午有約500名遊客購票入園，清境農場表示，遊客欣賞綿羊秀後，可接著去看全台最精彩、場面最大的馬術秀，騎士在駿馬上帥氣翻騰，還能體驗騎馬。

國立台灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場水蜜桃等蔬果成熟上市，今天起到8月31日舉辦「在地蔬食」活動，配合防疫，每天上下午各限制60輛小客車入園，園方表示，山地農場海拔2100公尺，栽種平地少有的溫帶花卉、高山蔬果等，遊客可體驗親手採水果樂趣。

高雄澄清湖風景區

微解封後第一個週末，高雄澄清湖風景區17日上午開園6小時已累積2000人入園。台灣自來水第七區管理處表示，管制人數為2800 人，若超過會停止開放入園。

澄清湖位於高雄鳥松區，湖區面積約375公頃，每年吸引百萬人潮遊覽。5月起因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國3級警戒，首度封閉園區兩個月，直到7 月13日適度鬆綁、有條件開放民眾入園參觀。

適逢微解封第一個週末，澄清湖風景區重新湧現人潮，台灣自來水第七區管理處觀光課長林頌富表示，早上6時開園到中午有近2000人入園。園區過去人潮管制以7000人為上限，因應疫情適度鬆綁，只開放容許量的4成民眾入園，人潮管制以2800人為限。

澄清湖風景區在有條件開放下，入園遊客必須配合實聯制、戴口罩、量測體溫，並維持1.5公尺社交距離；若園區車輛停放數達4成，會管制人車進入園區，視人潮舒緩後再開放。另外，遊客中心、泡茶區、烤肉區仍暫停開放，園區內也禁止內用。

另外高雄興達港觀光漁市上週末湧進約7000名遊客，今天是微解封第一個週末，轄區警方下午1時30分起實施車流管制，進場民眾超過350人將暫時封閉周遭3個路口，也將稽查違停。

全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒至26日，但高雄興達港觀光漁市上週末湧進約7000人，甚至出現排隊人潮。市府經發局除勒令休市全面清消，也需檢討改善，完成後提報審核通過才能復業。

轄區湖內警分局為迎接興達漁港微解封後第一個週末，避免觀光人潮太多，將進行人車管制。今天下午1時30分起將實施車流管制，如市場消費與排隊等待入場民眾達350人次以上，經發局人員即會通報茄萣區民有路與濱海路口、民有路與大發路口、濱海路與大發路口等3處執勤員警，進行車道暫時性封閉作為。

湖內警分局表示，為防止未入場車輛有違停或併排停車情況，也將加強周邊交通違規取締，以確保採買完畢的民眾能用最快速度駛離現場。

另為避免民眾採買後，在海邊堤防或周邊人行區域直接食用美食，員警也會採不定時、不定點方式勸導與稽查，違反防疫規定者將依傳染病防治法開罰3000元到1萬5000元罰鍰。

湖內警分局呼籲，目前疫情警戒仍為3級，雖微解封開放部分場域，仍應遵守相關規定，如戴口罩、保持社交安全距離等，也請民眾前往人潮較多的景點時，遵照防疫規定入離場。