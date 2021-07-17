東奧選手村驚傳1確診 另有14名相關人士染疫

東京奧運7月23日開幕在即，今（17）日傳選手村中有1起確診案例，另有14起相關人士染疫。 東京奧運7月23日開幕在即，今（17）日傳選手村中有1起確診案例，另有14起相關人士染疫。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）日本東京奧運23日即將揭幕，今（17）日選手村內卻驚傳首起新冠肺炎確診事件。日媒報導，除了1名在選手村中的相關人士確診，另有14名東奧相關人士確診。

據《NHK》報導，東奧組委會今日宣布，位於東京中央區晴海奧運選手村，有1名海外相關人士新冠病毒檢測呈陽性，成為選手村內確診首例。

另14名奧運相關人士確診，其中有5名大會相關人士及2名海外媒體確診，其中一名在舉行足球比賽的宮城縣。還有7名承包商也確診。這是繼7月1日東奧組委會公布確診以來，最高單日確診人數。

《共同社》則報導，選手村中染疫案例是相關人士而非參賽選手，除了賽前合宿訓練的選手染疫外，今日15起確診是人數增加最多的一天，目前奧運相關人士確診案例已累計達45人。

奧運開幕在即，日本主要城市疫情卻持續攀升，截至16日，日本境內已連續3日單日確診案例超過3000例。儘管日本政府已對東京都4度發布「緊急事態宣言」，然而日本TBS電視台報導，單東京都16日就新增1271染疫者，連續3天破千，其中更有303名感染Delta變異株病毒。報導引述東京都政府負責人表示，染疫者日漸攀升，恐將快速置換為Delta變種病毒。