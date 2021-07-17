【熊出沒•請當心】台灣山友登台中谷關德芙蘭步道•聽見熊吼聲急折返　林管處：遇到熊勿大叫奔跑

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）有山友於今天(17日) 微解封第一個假日，到台中谷關德芙蘭步道登山，因聽見熊吼聲立刻折返下山。東勢林管處表示，目前未接獲民眾通報，但東卯山為黑熊活動熱區，登山應注意。

東勢林區管理處指出，根據過往的黑熊調查，東卯山一帶屬黑熊活動熱區，步道口設置「有熊出沒」警示牌，提醒山友在黑熊活動熱區登山時應結伴而行，注意安全。（東勢林管處提供）中央社

今天是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒微解封後的第一個假日，許多民眾規劃輕旅行，有山友在臉書社團「肉腳登山隊」發文，指稱自己在谷關東卯山德芙蘭步道聽見熊吼聲「叫聲很近，應該有兩隻」，他已經折返下山並呼籲其他山友小心。

中央社報導，德芙蘭步道地處台8線旁，是和平區松鶴部落的後山，步行約3小時。步道沿著東卯山東南面大崩壁修建，緊臨大甲溪，多數路段為台電保線道路。

東勢林管處表示，目前未接獲民眾通報，但根據過往的黑熊調查，東卯山一帶屬黑熊活動熱區，步道口設置了「有熊出沒」警示牌。

林管處提醒山友，步道內生物資源豐富，登山民眾在黑熊活動熱區登山時應結伴而行，並隨身攜帶熊鈴或胡椒噴劑以備不時之需，食物應收妥減少吸引黑熊靠近可能。如果與熊不期而遇，保持冷靜，安靜緩步退後離開，勿大叫奔跑或背向黑熊。

東勢林管處表示，大雪山及谷關一帶山區、步道均屬黑熊活動熱區，發現黑熊出沒，須通報東勢林管處。

此外林管處官網的路況資訊指出: 中央流行疫情指揮中心宣布7月13日有條件鬆綁戶外場域，自7月13日至7月26日可進入，仍請民眾注意防疫措施，保持社交距離全程配戴口罩勿超過10人群聚，然為尊重在地居民意願，防疫期間請民眾配合暫勿進入鄰近步道之部落及社區。

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