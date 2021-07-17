颱風烟花最快晚間生成•22日最靠近台灣　氣象局17日持續發出高溫資訊

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央氣象局表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD08 (如上圖) 最快今天(17日) 晚間生成今年第6號颱風烟花，路徑上預測會以偏北海面通過，22日最靠近台灣，但影響程度還有待觀察。

菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓今天凌晨2時的中心位置在北緯19.0度，東經134.7度，以每小時18公里速度，向北北西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。

氣象局表示，預估最快今晚熱帶性低氣壓就會生成為今年第6號颱風烟花，目前預測路徑會從偏北的海面通過，22日最靠近台灣，可能不會影響台灣海面，但因後期路徑還會有變化，對台灣影響的程度還要再觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，烟花最快晚間形成，未來並將增強至中度以上，大致朝台灣東北方海面接近，有可能直接侵襲台灣，或者離很遠從琉球北方進入東海的可能性都存在。

吳德榮表示，最新歐洲（ECMWF）系集模式51次的模擬路徑顯示，各系集成員的分散程度，大致與路徑潛勢預測圖的紅框類似，分析路徑分歧原因，主要是颱風受到季風低壓環流的導引，而季風低壓又受太平洋高壓及北方氣團的消長所導引，使得颱風行徑較一般情況複雜許多，模式模擬若大幅度調整也是經常發生的，應持續觀察。

至於今天的天氣狀況，吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今天(17日) 到19日菲律賓東方、南海及台灣附近發展成季風低壓的型態，季風低壓為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定，午後桃園以南易有強對流發展，其中常伴隨劇烈天氣，雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹、龍捲風等，其他時間、其他地區亦偶有局部短暫降雨。

氣象局也持續發出高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後台北市、新北市盆地為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣縱谷，宜蘭縣、台東縣近山區或河谷為黃色燈號，有出現36度高溫的機率，請注意。

颱風烟花最快晚間生成•22日最靠近台灣 氣象局持續發出高溫資訊