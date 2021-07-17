Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

台積電捐疫苗議題 　APEC台灣領袖代表張忠謀：已退休、不能回答

16日APEC非正式領袖會議後，張忠謀在總統府透過線上記者會說明會議成果。媒體也關心高齡90歲的張忠謀，是否已打疫苗。

By 政治組 , 台灣英文新聞
2021/07/17 10:33
我國領袖代表, 台積電創辦人張忠謀, 16日晚間透過視訊全程參與APEC非正式領袖會議。(圖/總統府) 

我國領袖代表, 台積電創辦人張忠謀, 16日晚間透過視訊全程參與APEC非正式領袖會議。(圖/總統府) 

延伸閱讀: APEC非正式領袖視訊會議聲明：擴大疫苗製造、公平分配　張忠謀: 半導體晶片自給自足趨勢「後果堪慮」

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台積電創辦人張忠謀代表總統蔡英文出席亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖會議拋出疫苗問題，明確提出台灣和其他許多APEC成員一樣，需要儘快取得更多疫苗。

面對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，張忠謀說，台灣迄今維持傑出防疫紀錄，儘管近期疫情曾一度升溫，但目前業已趨緩。

至於台積電、鴻海永齡基金會洽購BNT疫苗，台積電創辦人張忠謀16日晚被問到這個問題時表示，他已經退休，不能回答。

APEC非正式領袖視訊閉門會議16日晚落幕，張忠謀第4度擔任總統蔡英文領袖代表，會後在總統府透過線上記者會說明會議成果。

台積電洽購BNT疫苗捐贈給政府，傳出許多說法，總統府16日再度重申，永齡基金會、台積電分別於6月1日、10日主動提出申請購買疫苗捐贈案，過程無庸置疑。

中央社報導, 對於媒體關心90歲的張忠謀是否已打疫苗，張忠謀則說：「我有打或沒打，不想告訴你」。

張忠謀16日在APEC非正式領袖會議21個會員中，排在第18位發言，之後還有包括美國等3個會員發言。

陪同出席記者會的國發會主委龔明鑫表示，對於疫苗如何更公平、快速取得，以控制疫情，多數領袖都有提到；至於自由貿易的部分，也有提到疫後要在APEC原則中，要盡速恢復推動。

台積電捐疫苗議題 　APEC台灣領袖代表張忠謀：已退休、不能回答

APEC非正式領袖視訊會議聲明：擴大疫苗製造、公平分配　張忠謀: 半導體晶片自給自足趨勢「後果堪慮」
APEC
張忠謀
視訊
總統府
會後
台積電
捐疫苗

相關新聞

APEC紐西蘭線上峰會 拜登、習近平角力場？
APEC紐西蘭線上峰會 拜登、習近平角力場？
2021/07/16 20:53
美國務卿下週參訪亞洲 中國未在名單內
美國務卿下週參訪亞洲 中國未在名單內
2021/07/16 15:12
【最新】台灣晶圓代工龍頭•台積電3人確診　分屬新竹市新北市與苗栗縣• 竹縣PCR篩檢900多人全陰性
【最新】台灣晶圓代工龍頭•台積電3人確診　分屬新竹市新北市與苗栗縣• 竹縣PCR篩檢900多人全陰性
2021/07/14 17:04
台積電因應台灣防疫需求•加速數位轉型　系統可因應逾2千人居家辦公
台積電因應台灣防疫需求•加速數位轉型　系統可因應逾2千人居家辦公
2021/07/13 17:32
蔡總統再邀張忠謀任APEC領袖會議台灣代表　交付疫苗與經濟復甦兩主張
蔡總統再邀張忠謀任APEC領袖會議台灣代表　交付疫苗與經濟復甦兩主張
2021/07/13 16:39