我國領袖代表, 台積電創辦人張忠謀, 16日晚間透過視訊全程參與APEC非正式領袖會議。(圖/總統府) 我國領袖代表, 台積電創辦人張忠謀, 16日晚間透過視訊全程參與APEC非正式領袖會議。(圖/總統府)

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台積電創辦人張忠謀代表總統蔡英文出席亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖會議拋出疫苗問題，明確提出台灣和其他許多APEC成員一樣，需要儘快取得更多疫苗。

面對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，張忠謀說，台灣迄今維持傑出防疫紀錄，儘管近期疫情曾一度升溫，但目前業已趨緩。

至於台積電、鴻海永齡基金會洽購BNT疫苗，台積電創辦人張忠謀16日晚被問到這個問題時表示，他已經退休，不能回答。

APEC非正式領袖視訊閉門會議16日晚落幕，張忠謀第4度擔任總統蔡英文領袖代表，會後在總統府透過線上記者會說明會議成果。

台積電洽購BNT疫苗捐贈給政府，傳出許多說法，總統府16日再度重申，永齡基金會、台積電分別於6月1日、10日主動提出申請購買疫苗捐贈案，過程無庸置疑。

中央社報導, 對於媒體關心90歲的張忠謀是否已打疫苗，張忠謀則說：「我有打或沒打，不想告訴你」。

張忠謀16日在APEC非正式領袖會議21個會員中，排在第18位發言，之後還有包括美國等3個會員發言。

陪同出席記者會的國發會主委龔明鑫表示，對於疫苗如何更公平、快速取得，以控制疫情，多數領袖都有提到；至於自由貿易的部分，也有提到疫後要在APEC原則中，要盡速恢復推動。

台積電捐疫苗議題 APEC台灣領袖代表張忠謀：已退休、不能回答

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