出席國際宗教自由峰會 蕭美琴籲維護台灣「諾亞方舟」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣駐美代表蕭美琴15日在華府應邀參加國際宗教自由峰會，在回應傅希秋牧師期待台灣成為救助難民的「諾亞方舟」時，蕭美琴除指台灣願意做為善待受難者的「諾亞方舟」，也呼籲全球共同支持台灣的民主自由與安全，共同維護台灣這艘「諾亞方舟」，不被中共所顛覆。

由國際宗教自由聯盟（International Religious Freedom Alliance，IRF）主辦的2021年度國際宗教自由峰會，從美東時間7月13日起一連三天在華府舉行。由美國共和、民主兩黨人士共同籌辦的2021年度國際宗教自由峰會，冠蓋雲集，眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)、美國國務卿布林肯(Antony Blinken)以及美國際開發總署署長鮑爾(Samantha Power)特地以預錄影片方式致詞，其他包括美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）以及美國眾議員史密斯( Chris Smith)等政要也都出席了這次峰會。

台灣駐美代表蕭美琴以大使身分，7月15日應邀出席其中一場會議「台灣：宗教自由的領導聲音」(Taiwan: A Leading Voice for Religious Freedom)，說明台灣在促進宗教自由方面所做的努力，她呼籲在台灣安全受到中國嚴重威脅下，全世界應共同來維護台灣這艘「諾亞方舟」，救援區域內日益増多的難民。

這場以台灣為主題的會議其他與談人包括美國聯邦政府獨立機構「國際宗教自由委員會」主席娜丁·曼扎(Nadine Maenza)、美國前副檢察長與獨立檢察官史塔爾(Ken Starr)以及美國「對華援助協會」創辦人傅希秋。六月底剛從台灣抵達美國獲得政治庇護的成都秋雨聖約歸正教會信徒任瑞婷也出席了會議，就秋雨教會遭到中國迫害經歷發表證詞，她並感謝臺灣政府以及「臺灣基督長老教會」、「台灣關懷中國人權聯盟」等民間團體過去兩年對她們全家提供的協助與照料。

「台灣關懷中國人權聯盟」理事長楊憲宏在主持會談時說，34年前的今天，也就是7月15日，台灣解除長達38年的戒嚴，從此，台灣的民主自由開始大步前行，在這個日子舉辦「台灣：宗教自由領導的聲音」會議，格外有意義。



台灣駐美代表蕭美琴（左二）15日在會中與「台灣關懷中國人權聯盟」理事長楊憲宏（左一）、中國盲人維權人士陳光誠（右二）、陳光誠夫人袁偉靜（右一）合影。（楊憲宏提供）

楊憲宏指出，共產中國是個製造難民的邪惡政權「迫害之國（country of persecution), 而台灣是個上帝祝福的「救難之國」（country of rescuing),由這個角度看，台灣、中國是「一邊一國」。他同時在介紹蕭美琴大使出場時指出，蕭大使出席這場由全球民主國家聯盟所共同支持的峰會，突顯了「台灣是個主權獨立的國家」。

蕭美琴大使與談時說明了台灣在促進宗教自由方面所扮演的角色，包括辦理區域公民社會論壇、聲援及參與救助受宗教迫害者倡議等，她強調在全球宗教自由日益遭受威脅之際，理念相近國家、公民社會組織及宗教團體必須合作共同捍衛宗教自由。

在回應傅希秋牧師期待台灣成為救助難民的「諾亞方舟」時，蕭美琴大使表示認同，她指出台灣願意做為致力於和平，善待受難者的「諾亞方舟」，她也呼籲全球共同支持台灣的民主自由與安全，共同維護台灣這艘「諾亞方舟」，不被中共霸凌，不被中共孤立，也不被中共所顛覆。