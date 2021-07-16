APEC紐西蘭線上峰會 拜登、習近平角力場？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖會議今（16）日登場，由紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）舉行視訊會議，商討新冠肺炎（COVID-19）疫情因應方針，而這也是美國總統拜登（Joe Biden）上任以來首度與中國領導人習近平共同出席亞太論壇，美中如何角力引發關注。

路透報導，鑒於亞洲多國正為新一波疫情所苦，從印尼、泰國、到澳洲皆不例外，本場峰會料將聚焦防疫，促21個成員協力對抗COVID。不過，由於成員國之間各有齟齬，美中兩國在疫情、貿易、新疆、南海等議題上多有摩擦，領袖們恐怕不會錯過這可對各國暢所欲言、競奪區域影響力的機會。

特別的是，這場非正式領袖峰會，將有「互動問答時間」，領袖們可以提問、評論，對於在APEC向來習於照稿念的領導人，算是滿新鮮的形式，會否擦出火花？抑或擦槍走火？值得期待。

然而，APEC成員涵蓋全球最富與最貧國家，立場觀點迥異，防疫表現也天差地別，能否達成共識，也還是個問號。2018年在巴布亞紐幾內亞舉行的峰會，就因美中歧異過大，而未能就會後聯合公報達成共識。當時還傳出，有中國代表團成員強闖巴紐外長辦公室，試圖對宣言措辭指手畫腳，後遭保安架走，不過中國外交部矢口否認。原定2019年在智利舉行的峰會，因當地出現暴動而取消。2020年則因疫情正酣，馬來西亞僅以線上會議草草舉行。

APEC國家通報的新冠肺炎確診案例總計已破5千萬、逾1百萬人病歿。去年泛APEC地區GDP衰退了1.9%。

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