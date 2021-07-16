台股周四創歷史新高周五跌略拉回 本周累計漲1.32%

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）台股本周四觸及歷史新高後於周五略拉回，但本周仍累計上漲1.32%，今年在亞洲日韓中港星主要股市中也是表現最強勁；台股本周累計成交金額最大類股分別為航運、半導體、及電子零組件。

根據臺灣證券交易所統計，7月16日發行量加權股價指數收盤為17,895.25點，較上週上漲233.77點，漲幅約為1.32%，台灣50指數收盤為13,909.81點，較上週的13,677.35點上漲232.46點，漲幅約為1.70%，寶島股價指數收盤為20,400.95點，較上週的20,115.93點上漲285.02點，漲幅約為1.42%。

本週集中交易市場總成交金額為2兆8,353.69億元，全體上市股票成交金額為2兆7,667.81億元，股票成交量週轉率為4.94%，成交金額前三名為航運類（1兆364.02億元，占全體上市股票交易金額37.46%）、半導體類（7,297.96億元，占全體上市股票交易金額26.38%）、電子零組件類（2,406.04億元，占全體上市股票交易金額8.70%）。成交量週轉率前三名產業為航運類的23.75%，玻璃陶瓷類14.01%，以及電子零組件類11.07%。

產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲15.17%為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌6.78%為最大，未含金融類指數上漲151.85點，漲幅約為0.98%，未含電子類指數上漲90.22點，漲幅約為0.44%，未含金融電子類指數下跌171.32點，跌幅約為0.93%。

台股累計今年年初開盤迄今共128個交易日，集中市場總成交金額為55兆7,425.73億元，市場日平均成交金額為4,354.89億元，股票成交量週轉率為129.55%，股票日平均成交量週轉率為1.01%。7月16日全體上市公司市場總值為新台幣54兆8,234.97億元，較上週市值成長約1.33﹪。