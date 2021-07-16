階梯式線上培育雙語教師　新北市技職精進專業英語力與就業競爭力

「專業」及「雙語」 是新北技職培養學生未來就業的雙核心能力， 深耕雙語教育最重要的是要有足夠的雙語師資。 雖然全國疫情三級警戒實體研習停止，但雙語師資培訓不能間斷， 新北市教育局14日起連續三天辦理「現職教師雙語教學研習」，透 過視訊方式，專業群科教師能獨立完成教學內容和語言整合學習， 提升雙語教學自信心，投入新北雙語協同教學的行列，打造學生專業 英語力與就業競爭力。

教育局長張明文表示，新北市與國立臺灣師範大學合作， 全國首創採「階梯式培育雙語教師」。因應產業升級、 智慧化及新興產業所需，技職教育除培養學生專業知識及技能外， 更需加強專業英語力，培養教師雙核心能力(專業技能+專業英語) ，從現職教師、新進教師、國中暨高中職校長研習、國際監評培訓， 以及開設技術型高中雙語學分班，每年協助近250位教師取得CE FR B1等級以上之英語能力分級(聽、說、讀、寫)英文檢定。

臺灣師範大學戴建耘教授指出，新北市重視雙語教育， 推動雙語教學與師資培訓，這次採線上研習， 善用多媒體網路科技的即時性與互動性， 教師需即時分享其現場完成的雙語成果， 發展出許多創意性的教學模式與效果。

鶯歌工商美術工藝科盧明珠教師說，運用學習評測系統， 可事先設定學生學習目標，增加孩子聽力及專業基本核心詞彙練習， 還能發展閱讀及寫作能力訓練，透過學習曲線來瞭解學生學習情形。 新北高工製圖科楊惠貞教師也表示， 目標導向低認知負荷學習很重要， 學生剛開始測評成績確實有進步空間，經過前測、後測的結果， 瞭解學生的學習弱點，可做為教學現場執行參考， 幫助學生準備專業英文檢測增加英語力。

樹人家商觀光科蔣力陶教師則強調， 透過線上研習學到專業英語單字的自學技巧及專業核心詞彙的重要性 與延伸性，透過語音檔能反覆自我練習， 提升聽力及精進詞彙的學習。復興商工廣設科楊碧珠教師也表示， 透過研習認知到專業英文的高層次學習效果表現方法， 列出專業關鍵詞搭配各種表達方法，最後再以情境對話的模擬演練， 綜合提升專業英文的聽、說、讀、寫的學習效果。

教育局表示，新北巿自108學年度起，以生活化、普及化、 在地化及國際化為核心概念，積極落實全市雙語教育。 其中技職雙語以「動手做學英文」為目標，推動「專業英文、 職場英語、跨國連結」各項計畫， 讓技職學生同時具備專業技能與專業英文， 培育接軌國際的技職人才，立足世界舞台。