新北暑期線上英語營今報名 熱門再加碼11梯450名額環遊世界五大洲

線上英語營美東及美西營隊梯次於7月初報名迅速爆滿 線上英語營 美東及美西營隊梯次於7月初報名迅速爆滿線上英語營美東及美西營 隊梯次於7月初報名迅速爆滿 ，教育局再加碼推出11梯次完全免 費線上英語營共450個名額，滿足家長及孩子的熱烈響應。本次與 7個國家合作加開營隊橫跨歐、亞、非、美、大洋洲5大洲，自今（ 16）日起報名至21日中午12時止，歡迎新北市國小五年級至高 中生報名，屆時額滿將抽籤並於7月23日公告錄取結果。

教育局表示，新北市高國中小締結姊妹校跨足5大洲16個國家， 此次線上英語營邀請英國、德國、韓國、美國、澳洲、 南非及史瓦帝尼等7個國家當地的退休校長、老師、導遊、 臺灣當地華裔及英語外師擔任講師，介紹人文、景點、音樂、 節慶及當地居家環境，克服時差與距離， 讓學生線上一邊學英文一邊進行有趣的國際文化交流。

其中美國辛辛那提市也是新北的姐妹市之一，兩市交流自102年首 屆高中生互訪交換學習活動後更加熱絡， 當地講師一聽到新北市將辦跨國實境Online英語營， 都表示樂意並期待一同參加同學會般的夏令營， 講師們也即將分享美國辛辛那提紅人隊棒球活動。

此外，臺德文化教育交流協會執行長Josef Maier以及家人受邀分享世界知名汽車企業強國， 他表示非常喜歡臺灣濃濃人情味，希望讓新北學生更認識德國文化。 教育局還邀請非洲史瓦帝尼皇室Luyandza Dlamini郡主到線上英語營， 分享非洲皇室顯耀國王權威的勇士節， 帶領學生們奔馳在非洲大草原追逐野生動物。

7國營隊的精采內容還包含英國當地老師揭開皇室成員互動大小事， 並分享三分鐘看懂風靡英國足球賽事；與澳洲袋鼠、無尾熊、鴯鶓、 袋熊、企鵝近距離接觸及一探究竟雪黎、 墨爾本和美麗大堡礁自然生態， 喜愛美食的學生還可學習道地美式早餐或大啖澳洲BBQ聽啤酒的由 來，更可欣賞英式下午茶的優雅。 還有看看身穿韓服講師示範吃生章魚跟蟲蛹來開開眼界， 並學習韓語「超好吃」怎麼說。此外， 英語外師也將在線上營隊帶領大家認識南非和臺灣的機車文化， 讓暑假不出國也能與世界連結。

教育局長張明文表示，新北市高國中小國際交流因應疫情嚴峻， 改由跨國實境線上交流，善用資訊科技帶學生跨越時空， 在家也能線上交流交朋友，歡迎學生踴躍參加，豐富暑假生活， 報名資訊公告於Telegram「新北學Bar資訊站」， 歡迎加入以獲得最新訊息。

照片來源：新北市教育局提供