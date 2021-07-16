新北暑期線上英語營今報名 熱門再加碼11梯450名額環遊世界五大洲

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
線上英語營美東及美西營隊梯次於7月初報名迅速爆滿 線上英語營美東及美西營隊梯次於7月初報名迅速爆滿線上英語營美東及美西營隊梯次於7月初報名迅速爆滿 ，教育局再加碼推出11梯次完全免費線上英語營共450個名額，滿足家長及孩子的熱烈響應。本次與7個國家合作加開營隊橫跨歐、亞、非、美、大洋洲5大洲，自今（16）日起報名至21日中午12時止，歡迎新北市國小五年級至高中生報名，屆時額滿將抽籤並於7月23日公告錄取結果。
教育局表示，新北市高國中小締結姊妹校跨足5大洲16個國家，此次線上英語營邀請英國、德國、韓國、美國、澳洲、南非及史瓦帝尼等7個國家當地的退休校長、老師、導遊、臺灣當地華裔及英語外師擔任講師，介紹人文、景點、音樂、節慶及當地居家環境，克服時差與距離，讓學生線上一邊學英文一邊進行有趣的國際文化交流。
其中美國辛辛那提市也是新北的姐妹市之一，兩市交流自102年首屆高中生互訪交換學習活動後更加熱絡，當地講師一聽到新北市將辦跨國實境Online英語營，都表示樂意並期待一同參加同學會般的夏令營，講師們也即將分享美國辛辛那提紅人隊棒球活動。
此外，臺德文化教育交流協會執行長Josef Maier以及家人受邀分享世界知名汽車企業強國，他表示非常喜歡臺灣濃濃人情味，希望讓新北學生更認識德國文化。教育局還邀請非洲史瓦帝尼皇室Luyandza Dlamini郡主到線上英語營，分享非洲皇室顯耀國王權威的勇士節，帶領學生們奔馳在非洲大草原追逐野生動物。
7國營隊的精采內容還包含英國當地老師揭開皇室成員互動大小事，並分享三分鐘看懂風靡英國足球賽事；與澳洲袋鼠、無尾熊、鴯鶓、袋熊、企鵝近距離接觸及一探究竟雪黎、墨爾本和美麗大堡礁自然生態，喜愛美食的學生還可學習道地美式早餐或大啖澳洲BBQ聽啤酒的由來，更可欣賞英式下午茶的優雅。還有看看身穿韓服講師示範吃生章魚跟蟲蛹來開開眼界，並學習韓語「超好吃」怎麼說。此外，英語外師也將在線上營隊帶領大家認識南非和臺灣的機車文化，讓暑假不出國也能與世界連結。
教育局長張明文表示，新北市高國中小國際交流因應疫情嚴峻，改由跨國實境線上交流，善用資訊科技帶學生跨越時空，在家也能線上交流交朋友，歡迎學生踴躍參加，豐富暑假生活，報名資訊公告於Telegram「新北學Bar資訊站」，歡迎加入以獲得最新訊息。
照片來源：新北市教育局提供