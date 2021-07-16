新北市樹興社區推吃在地 用蒔茶油可輕鬆做好料

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣三級警戒延長到7/26，防疫期間，多數民眾多足不出戶，新北市淡水樹興農再社區推出蔬菜箱，選用當地小農耕作的蔬菜，讓 民眾可以放心的挑選喜愛的食材，搭配上社區特色蒔茶油，就能在家中變出一道道健康可口的茶油料理。

新北市政府農業局表示，樹興社區已推行無農藥耕作多年，除了能讓消費者吃得健康、安全、 安心，同時也能對環境永續發展有相當大的幫助， 透過不使用農藥耕作能減少對土壤及周遭河川的破壞， 亦能讓民眾吃到最健康、乾淨的蔬果，並且社區從無到有推動農地、 茶園復耕，開創社區共同品牌「真蒔樹興－蒔茶油」， 現在都成為了社區的重點特色，近年來社區更進一步推動「 食農教育」，讓大家能認識食材的原貌。

社區青農每週四會公告當週蔬菜箱菜色， 並於週六親送至淡水鄉親府上，民眾可以選擇喜愛的蔬菜， 再使用社區自製的茶籽油，在家就能做出各式各樣的茶油料理， 像是茶油炒飯、茶油雞都是很受喜愛的菜色。 而現在正值秋葵的產季，社區也有種植秋葵， 不少人喜愛它獨特的口感，同時它也是種營養價值高的蔬菜， 含有鉀、鈣、維生素C、維生素B1、膳食纖維等人體所需營養， 利用茶籽油搭配上當季的蔬菜， 就能料理出各種帶著茶油獨特香味的佳餚。

農業局長李玟表示，新北市農再社區夥伴們平時多有自種新鮮、 健康的蔬果，讓民眾不用擔心吃到有農藥殘留的蔬果， 在疫情期間民眾雖無法到社區實地選購， 但民眾可上網搜尋新北市政府農業局「美味健康得來速」 支持各區在地小農，在家也能夠吃在地、食當季。

樹興社區蔬菜箱訂購資訊：

電話訂購專線/Line帳號ID：0975-862636 許先生

另可訂購社區特產：蒔茶油、雞蛋、手工皂、茶油護唇膏等。

照片來源：新北市政府農業局提供