Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

新北市樹興社區推吃在地 用蒔茶油可輕鬆做好料

By 台灣英文新聞－編輯
2021/07/16 16:56
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣三級警戒延長到7/26，防疫期間，多數民眾多足不出戶，新北市淡水樹興農再社區推出蔬菜箱，選用當地小農耕作的蔬菜，讓民眾可以放心的挑選喜愛的食材，搭配上社區特色蒔茶油，就能在家中變出一道道健康可口的茶油料理。

新北市政府農業局表示，樹興社區已推行無農藥耕作多年，除了能讓消費者吃得健康、安全、安心，同時也能對環境永續發展有相當大的幫助，透過不使用農藥耕作能減少對土壤及周遭河川的破壞，亦能讓民眾吃到最健康、乾淨的蔬果，並且社區從無到有推動農地、茶園復耕，開創社區共同品牌「真蒔樹興－蒔茶油」，現在都成為了社區的重點特色，近年來社區更進一步推動「食農教育」，讓大家能認識食材的原貌。

社區青農每週四會公告當週蔬菜箱菜色，並於週六親送至淡水鄉親府上，民眾可以選擇喜愛的蔬菜，再使用社區自製的茶籽油，在家就能做出各式各樣的茶油料理，像是茶油炒飯、茶油雞都是很受喜愛的菜色。而現在正值秋葵的產季，社區也有種植秋葵，不少人喜愛它獨特的口感，同時它也是種營養價值高的蔬菜，含有鉀、鈣、維生素C、維生素B1、膳食纖維等人體所需營養，利用茶籽油搭配上當季的蔬菜，就能料理出各種帶著茶油獨特香味的佳餚。

農業局長李玟表示，新北市農再社區夥伴們平時多有自種新鮮、健康的蔬果，讓民眾不用擔心吃到有農藥殘留的蔬果，在疫情期間民眾雖無法到社區實地選購，但民眾可上網搜尋新北市政府農業局「美味健康得來速」支持各區在地小農，在家也能夠吃在地、食當季。

樹興社區蔬菜箱訂購資訊：

電話訂購專線/Line帳號ID：0975-862636 許先生

另可訂購社區特產：蒔茶油、雞蛋、手工皂、茶油護唇膏等。

新北市樹興社區推吃在地 用蒔茶油可輕鬆做好料

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2021-07-16 19:59 GMT+08:00

最受歡迎

7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看
整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看
台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放
台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放
台灣自購泰國AZ疫苗未獲世衛認證?! 食藥署澄清:製造廠經審查後專案輸入•不需WHO核准
台灣自購泰國AZ疫苗未獲世衛認證?! 食藥署澄清:製造廠經審查後專案輸入•不需WHO核准
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
第三輪18歲以上接種意願登記逾485萬人　預約採「長幼有序」原則
第三輪18歲以上接種意願登記逾485萬人　預約採「長幼有序」原則
台灣最新一批泰國製AZ疫苗品質遭疑　缺WHO、歐洲藥品管理局核准
台灣最新一批泰國製AZ疫苗品質遭疑　缺WHO、歐洲藥品管理局核准
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約