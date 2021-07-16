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闖關混打疫苗炫耀「好得意」？陳時中：研議開罰

至於疫苗混打，陳時中表示短期內無法清楚定論。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/07/16 16:50
疫苗混打亂象叢生，陳時中今（16）日表示，將研擬開罰。（圖／Pexels)

疫苗混打亂象叢生，陳時中今（16）日表示，將研擬開罰。（圖／Pexels)

(台灣英文新聞／生活組 綜合報導）近日台灣各地頻傳「混打疫苗」事件，甚至有防疫計程車司機違規混打後上網炫耀，今（16）日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，如此作為如闖紅燈還刻意拍照炫耀違法行徑，將交由法制組研議開罰。

日前全台各地發生失智長者、診所醫師、防疫計程車司機專漏洞混打莫德納那疫苗事件。得逞的計程車司機還四處炫耀，自稱是「政府明令禁止混打疫苗政策下第一個突破的」。

對此陳時中表示，「這就好像闖紅燈，還照一張相好得意，基本上這行為就是不對的。」

至於外界質疑快打站無法查詢接種紀錄、健保卡卡註記問題等導致魚目混珠的事件，陳時中表示，健保卡都可以看到接種紀錄，但有時候外展就沒有需要及時訊息，一開始就沒有特別廠牌及混打需求。此外，除了健保卡的貼紙、系統的註記，還有接種的黃卡提供辨識。他表示，流程做完善鑽漏洞的情況就會減少，呼籲民眾不要如此行事。

陳時中指出，打疫苗是大規模的全民運動，如果有人真的都要刻意混打疫苗，確實很難嚴防，呼籲大家依照規劃施打，不要增加負擔，況且包含疫苗在內等的藥物，都有一定程度的副作用，而副作用不一定短期內就會呈現。

陳時中回應「混打」衝打氣的呼聲，表示無關打氣問題，專家必須考量學理的各種結果還有長遠影響來做最好的抉擇判斷，因此混打與否，短期內無法清楚定論，另對於民眾自行混打是否開罰，陳時中表示，會再交由法制組來研議。
新冠疫苗
莫德納疫苗
混打疫苗
陳時中

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更新時間 : 2021-07-16 19:58 GMT+08:00

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