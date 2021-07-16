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中華電信推1+1防疫輕鬆購5G手機+防疫家電0元入手

By 台灣英文新聞
2021/07/16 16:47
中華電信推1+1防疫輕鬆購5G手機+防疫家電0元入手

中華電信貼心網羅疫情期間客戶的多元需求，今(16)日推出「1+1任你配，防疫輕鬆購」活動，包裝多款熱門5G手機與防疫必備家電、平板等優惠組合，最低0元起即可一起帶回家，以最實際的優惠挺全民居家防疫新生活。

即日起到8月底前，申辦精采5G購機方案月繳999元(36個月)，精選超夯5G手機，包括Samsung Galaxy A22或A32、紅米Note 10 5G、vivo Y52、realme 8及OPPO A74等，搭配居家自煮神器Panasonic 高效變頻IH電磁爐(市價2,490)或涼爽支援學習辦公的Panasonic DC電扇(市價3,190)，0元即刻入手；選搭居家辦公學習必備的Wiz Arc 8平板(市價4,990)只要990元；居家提升空氣品質不可少的伊萊克斯抗菌空氣清淨機(市價6,990)也只要2,990，一次擁有5G手機及最夯防疫家電、平板。即刻至中華電信全台服務據點申辦

中華電信提供多元的資費優惠及豐富的5G娛樂陣容，申辦精采5G購機方案，月繳999元以上即享Hami Video影劇館前2個月免月租優惠，防疫期間陪您宅在家追劇不孤單。並同享中華電信5G尊榮客戶專屬的Hami Video 5G館，免費看VR Show、VR Sport、韓國The Show多視角、2021金唱片多視角、4K影視等精彩內容，盡享精采防疫娛樂時光。

更新時間 : 2021-07-16 19:58 GMT+08:00

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