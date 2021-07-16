佛光會捐5台智慧防疫門給新北市 具紅外線測溫與自動噴霧消毒殺菌

在疫情期間曾捐贈大批防疫物資的國際佛光會中華總會，15日下午再度捐贈5台智慧防疫門給新北市好日子愛心大平台，轉贈給洽公民眾較多的板橋、三重、新莊、中和等4個大區公所，和市立聯合醫院三重院區。該型智慧防疫門價值不菲，去年總統府國慶大典也曾裝設，做為入場民眾的防疫設備，兼具紅外線非接觸式臉部測溫與全身殺菌功能，如發現體溫異常時會立刻警鈴與閃燈警示，可說是防護新冠肺炎的守門員。

國際佛光會中華總會秘書長覺培法師表示，佛光會秉承星雲大師的訓勉：「做好事、說好話、存好心」，在台灣5月疫情爆發之際，佛光會向全台20個縣市政府，致贈防疫物資，包含防護衣、罩、N95口罩和氧氣機等，以供一線醫護警消人員使用。其中光新北市就送出N95口罩31,100個、防護衣18,350件、防護鏡8,900個、防護罩4,800個、氧氣機36台，給13家醫療院所、7個警察單位、5個消防單位和2個區公所，共27個單位。

覺培法師表示，這波疫情，就屬雙北最為嚴重，決定雙北各先送出5台，桃竹苗以北共30台，中南部縣市還在洽談中。目前疫情雖緩和下來，但因國人施打疫苗率仍低，尚不足以形成群體保護力，擔心未來逐步解封後，依國外經驗，仍需戒慎恐懼，因此藉由智慧防疫門的守護，可以在公共場所發揮防疫功能。

社會局副局長許秀能表示，佛光會捐贈的5台智慧防疫門，考量之前疫情的狀況，以及人口數多、洽公者眾的4個大區公所和市聯醫三重院區優先安裝使用。

常鴻新科技公司董事長林郁生15日下午隨公司人員到新莊、三重等區安裝並測試，林郁生表示，該型智慧防疫門採用德國海曼紅外線測溫，準確度達±0.3℃，同時具有自動手部酒精噴霧機和氫離子殺菌設備等，每台市價45萬元。