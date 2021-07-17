駭客網攻猖獗 美國罕見兩黨合作火速制定網路安全法

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）美國先是苦主西岸重要油氣供應管道的殖民管道(Colonial Pipeline)、巴西肉品商JBS在美國的工廠、接下來是提供中小型公司服務的託管軟體開發商Kaseya，網路勒索軟體攻擊已經嚴重影響到美國與全球商業活動和人民的日常生活，這讓美國政府決定要更積極介入處理。

美國國會參議院情報特別委員會 (United States Senate Select Committee on Intelligence)主席、民主黨參議員華納(Mark Warner)15日指出，相較於其他正在推行的法案，與網路安全有關的這份法案《網路安全法(Cybersecurity Act)》進度大幅超前，已經幾乎取得委員會上所有人的支持，尤其是許多商業組織的附議助益良多。

不只是華納，共和黨參議員盧比歐(Marco Rubio)和柯林斯(Susan Collins)也支持此項法案，由於共和與民主兩黨立場空前一致，美國《國會山報》(The Hill)將此稱為「難得的跨黨合作」，共和黨籍的德克薩斯州參議員康寧(John Cornyn)則說，支持該案的各議員正在釐清細節好完備法案的內容。

法案的初步構想，是要求聯邦機關、承包商與重要基礎建設的負責人與營運商在察覺網路攻擊後的24小時內，「必須」向網路安全及基礎設施安全局(CISA)進行報告，在此之前，由於法規只要求志願性的報備，許多企業一開始會想自己解決，反而拖延了政府介入的時間。

隸屬國會的國土安全與政府事務委員會(HSGAC)這幾個月也在處理逐漸猖獗的勒索軟體問題，並在五月通過了一系列的法案以保護基礎建設的安全，像是藉著跨黨派合作而通過的網路安全法(Cybersecurity Act)就規定，將連續五年撥款5億美元予州政府與地方政府以因應網路攻擊。

儘管美國國會將在8月休會，兩黨議員仍在密切協商，以趕在休會前完成立法，康寧說，網路攻擊不會自己消失且只會更糟，兩黨議員應該都已經感受到危機感了。