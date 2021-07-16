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曾護航中國⋯⋯WHO譚德賽坦言 不能排除武肺病毒實驗室外洩可能

譚德賽直言，自己曾擔任實驗室的技術人員，也是免疫學家，因此深知實驗室時常會有意外發生。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/16 16:03
世衛組織（WHO）秘書長譚德塞15日表示，武漢肺炎（疫源調查，因缺乏疫情最初在中國散播時的原始資料而面臨阻礙。（圖/美聯社）

世衛組織（WHO）秘書長譚德塞15日表示，武漢肺炎（疫源調查，因缺乏疫情最初在中國散播時的原始資料而面臨阻礙。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今（16日）表示，要排除武漢肺炎病毒透過實驗室外洩的可能性還言之過早，並已要求中國對相關資料更加透明。

武漢肺炎爆發後，國際間質疑其病毒來自實驗室的聲浪極高，然而WHO3月的調查報告顯示，病毒透過實驗室外流的可能性極低。秘書長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也不斷讚賞中國處理國內疫情的高度效率及資訊透明。

然而路透社報導指出，這次譚德賽態度大轉彎，坦言過去在中國調查的WHO團隊難以取得武漢肺炎病毒源頭的原始資料。

譚德賽更直言，自己曾擔任實驗室的技術人員，也是免疫學家，有在實驗室工作的經驗，因此深知實驗室時常會有意外發生。因此他認為，現在就排除實驗室外洩的可能性還太早。

美聯社指出，世界衛生組織領導的國際團隊之前曾花費4週時間，與中國研究人員待在武漢市內和周邊地區。團隊3月發布聯合報告表示，病毒可能是從蝙蝠透過其他動物傳給人類。許多科學家也認同此說法，不過至於是從何途徑傳染給人類，仍尚未明瞭。

對此，中方曾極力反對國際對其之指控，表示病毒可能是從武漢實驗室外洩的理論很荒謬，並多次呼籲勿將調查政治化。
WHO
譚德賽
武漢肺炎
新冠肺炎
實驗室意外
中國

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更新時間 : 2021-07-16 19:58 GMT+08:00

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