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野生動物保育合作無國界　臺北侏儒河馬赴美國動物園

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/16 14:55
臺北動物園侏儒河馬「秋祥」。（照片來源：Taipei Zoo提供）

臺北動物園侏儒河馬「秋祥」。（照片來源：Taipei Zoo提供）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）臺北市立動物園圈養繁殖的兩隻侏儒河馬「侏長」5歲半、「秋祥」2歲1個月，透過「歐洲動物園暨水族館協會（European Association of Zoos and Aquaria）」及「美洲動物園暨水族館協會（Association of Zoos and Aquariums）」的跨區族群管理合作計畫，今(16)日清晨順利抵達美國佛羅里達州的微風灣動物園(Gulf Breeze Zoo)進行借殖計畫。

準備運送期間，保育員持續執行進箱籠訓練，侏儒河馬兄弟都適應良好，不會因外界干擾而退出箱籠。然而受疫情影響，保育員無法陪伴同行。由於侏儒河馬皮膚需要保濕，加上屬熱帶動物，華航已調整貨艙的溫度，而中途安克拉治休息時，園方已協商阿拉斯加動物園的人員到機場協助補充水分和食物。

臺北動物園首次空運大型的草食動物出國，這次借殖計畫的2隻侏儒河馬都是在園區出生長大，「侏長」和「秋祥」2兄弟擔負起活化圈養族群，避免圈養珍貴稀有保育類動物產生族群結構惡化或基因窄化等問題。

臺北動物園表示，侏儒河馬借殖計畫去(2020)年因新冠肺炎疫情暫時終止，經過歐洲動物園暨水族館協會及美洲動物園暨水族館協會多方協調，終於定案這次侏儒河馬調度到微風灣動物園。今年，原訂5月中旬的華航貨機再次受到疫情影響而延期，上(6)月中接獲華航恢復7月份邁阿密航線的通知，又因颱風侵襲佛州航班再度往後延，運送計畫整整延宕了2個月。

野生動物保育合作無國界　臺北侏儒河馬赴美國動物園

▲臺北動物園侏儒河馬「侏長」。（照片來源：Taipei Zoo提供）

野生動物保育合作無國界　臺北侏儒河馬赴美國動物園

▲等待登機期間，照養團隊讓侏儒河馬兄弟補充水份。(照片來源：Taipei Zoo提供)
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更新時間 : 2021-07-16 19:58 GMT+08:00

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