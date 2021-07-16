美眾院通過抗中友台「老鷹法案」 台灣外交部：感謝跨黨派支持

(台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國聯邦眾議院外交委員會於美東時間本（7）月15日通過抗中的老鷹法案，其中有多項友台法案，外交部發言人歐江安表示誠摯感謝美國跨黨派的支持，並將持續關注法案後續進展。

歐江安表示，由外委會主席米克斯（Gregory Meeks, D-NY）所提出，旨在反制中國的「確保美國全球領導地位及參與法案」（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act，簡稱「老鷹法案」)15日已在美國眾議院外交委員會通過。

歐江安指出，該項法案的最新修正版本除包含強化台美夥伴關係、支持包括台灣在內的印太區域夥伴關係等文字外，也納入先前分別由不同議員所提出的友我法案，包括強化台美官員交流互動的「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act）、要求美國國務卿與駐美代表處諮商，將駐處名稱更改為「台灣代表處」的「台灣外交檢討法案」（Taiwan Diplomatic Review Act）、支持台灣國際參與、擴大台美經貿關係及強化台灣對外嚇阻的「台灣和平及穩定法案」（Taiwan Peace and Stability Act）；以及進一步強化《台北法》（TAIPEI Act）的「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act of 2021）等友台法案內容。

歐江安表示，外交部誠摯感謝美國國會自本（110）年初開議以來，不斷透過提出法案等各項友台作為，採取具體行動展現對台灣跨黨派的強勁支持，積極推動深化台美關係的相關倡議。外交部將持續關注該項法案的後續進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，以持續穩健深化台美合作夥伴關係。