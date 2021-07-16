Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

美眾院通過抗中友台「老鷹法案」 台灣外交部：感謝跨黨派支持

友台包括推動我駐美辦事處正名以及加註聯合國承認中國之決議不涉及台灣。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/16 13:56
外交部發言人歐江安（照片來源：台灣英文新聞）

外交部發言人歐江安（照片來源：台灣英文新聞）

(台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國聯邦眾議院外交委員會於美東時間本（7）月15日通過抗中的老鷹法案，其中有多項友台法案，外交部發言人歐江安表示誠摯感謝美國跨黨派的支持，並將持續關注法案後續進展。

歐江安表示，由外委會主席米克斯（Gregory Meeks, D-NY）所提出，旨在反制中國的「確保美國全球領導地位及參與法案」（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act，簡稱「老鷹法案」)15日已在美國眾議院外交委員會通過。

歐江安指出，該項法案的最新修正版本除包含強化台美夥伴關係、支持包括台灣在內的印太區域夥伴關係等文字外，也納入先前分別由不同議員所提出的友我法案，包括強化台美官員交流互動的「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act）、要求美國國務卿與駐美代表處諮商，將駐處名稱更改為「台灣代表處」的「台灣外交檢討法案」（Taiwan Diplomatic Review Act）、支持台灣國際參與、擴大台美經貿關係及強化台灣對外嚇阻的「台灣和平及穩定法案」（Taiwan Peace and Stability Act）；以及進一步強化《台北法》（TAIPEI Act）的「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act of 2021）等友台法案內容。

歐江安表示，外交部誠摯感謝美國國會自本（110）年初開議以來，不斷透過提出法案等各項友台作為，採取具體行動展現對台灣跨黨派的強勁支持，積極推動深化台美關係的相關倡議。外交部將持續關注該項法案的後續進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，以持續穩健深化台美合作夥伴關係。
台美關係
老鷹法案
抗中法案
友台
外交部
歐江安

相關新聞

駐美代表處正名有望！美眾院外委會通過抗中法案
駐美代表處正名有望！美眾院外委會通過抗中法案
2021/07/16 11:06
日本再捐台灣AZ疫苗100萬劑•預計7/15送出　外交部感謝日方3度供台疫苗•祝福東京奧運成功
日本再捐台灣AZ疫苗100萬劑•預計7/15送出　外交部感謝日方3度供台疫苗•祝福東京奧運成功
2021/07/13 12:37
最愛台灣豬血糕、義美小泡芙！贈台疫苗推手立陶宛副外長專訪談愛台灣
最愛台灣豬血糕、義美小泡芙！贈台疫苗推手立陶宛副外長專訪談愛台灣
2021/07/13 12:02
告別台灣 AIT處長酈英傑：台灣不會離開我
告別台灣 AIT處長酈英傑：台灣不會離開我
2021/07/09 14:12
新AIT處長孫曉雅將來台 會蕭美琴談台美關係
新AIT處長孫曉雅將來台 會蕭美琴談台美關係
2021/07/09 09:43

更新時間 : 2021-07-16 19:57 GMT+08:00

最受歡迎

7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看
整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看
台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放
台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放
台灣自購泰國AZ疫苗未獲世衛認證?! 食藥署澄清:製造廠經審查後專案輸入•不需WHO核准
台灣自購泰國AZ疫苗未獲世衛認證?! 食藥署澄清:製造廠經審查後專案輸入•不需WHO核准
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
第三輪18歲以上接種意願登記逾485萬人　預約採「長幼有序」原則
第三輪18歲以上接種意願登記逾485萬人　預約採「長幼有序」原則
台灣最新一批泰國製AZ疫苗品質遭疑　缺WHO、歐洲藥品管理局核准
台灣最新一批泰國製AZ疫苗品質遭疑　缺WHO、歐洲藥品管理局核准
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約