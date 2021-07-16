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台灣7/16 新增32例新冠肺炎 本土29例、3境外移入、4死

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/07/16 14:10
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝自Youtube）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／翻攝自Youtube）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增32例COVID-19確定病例，分別為29例本土及3例境外移入；另確診個案中新增4例死亡。

指揮中心表示，今日新增之29例本土病例(其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為17例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月5日至7月15日。

個案分布以臺北市14例為最多，其次為新北市11例、桃園市2例、宜蘭縣及彰化縣各1例；其中21例為已知感染源、4例關聯不明、4例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增4例死亡個案，均為男性，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月24日至6月16日，確診日介於5月26日至6月24日，死亡日介於7月9日至7月14日；詳如新聞稿附件。

台灣7/16 新增32例新冠肺炎 本土29例、3境外移入、4死

（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月14日累計公布14,130位確診個案中，已有12,131人解除隔離，解隔離人數達確診人數85.9%。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案中，案15468為美國籍50多歲男性，7月2日自美國來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，7月14日檢疫期滿前採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案15472為本國籍未滿10歲女童，7月2日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，7月14日檢疫期滿前採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者2人，列居家隔離。

案15480為菲律賓籍30多歲男性漁工，4月30日自菲律賓來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，檢疫期滿與自主健康管理期滿採檢結果均為陰性，5月22日登船工作後未再下船，7月14日因有出海作業需求，由公司安排自費採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者18人，其中17人列居家隔離、1人列自我健康監測。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,378例確診，分別為1,221例境外移入，14,104例本土病例。2020年起累計763例死亡病例，其中755例本土，另8例為境外移入。
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更新時間 : 2021-07-16 19:57 GMT+08:00

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