疫情下台灣山林旅遊新主張 林務局：找回與萬物連結共振生命本質

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）臺灣三級疫情警戒至今，全國各森林遊樂區、步道等戶外場域均暫停開放逾1個半月。在中央流行疫情指揮中心宣布微解封的第一個週末，林務局今(16)日提出「疫情下的山林旅遊新主張」，期望民眾在重新親近山林，謙卑尊重原先生活於山中的萬物，是這疫情與生活交錯重整的時代，必須學習的課題。

因應目前各國家森林遊樂區均實施總量降載管制，林務局推出各森林遊樂區入園遊客人數即時顯示功能(如下照片所示)，方便民眾進入台灣山林悠遊網各園區頁面，就可查詢園區當日累計遊客人數、遊客人數上限與應注意事項。

▲出遊前可以在山林悠遊網園區頁面上方查看入園人數。(照片由林務局提供)

在登山健行等活動，需要耗費相對大量的體力，林務局表示，國人因一段時間未登山健行，體力可能低於預期，步行時間建議由短距離、負擔較輕的半日或一日遊路線開始。身體狀況不佳，除可能造成疫情傳播外，途中若身體不適需救援，不但偏遠山區就醫困難，救援人員也需針對疫情採防護措施，大大增加救援難度。

林務局提醒，民眾出遊前兩週內有感冒症狀、疲倦、嗅味覺異常或自主健康管理或居家隔離者，切勿前往登山健行，領隊或同行友人也應於出發前確認成員彼此身體狀況。

山區活動時，應避免於休息處或步道上與其他人近距離接觸，建議保持1.5公尺以上距離。盡可能以戴口罩可行動的方式前行，於接觸公共設施，建議先以酒精擦拭消毒。又出遊如途經部落社區，應尊重當地的防疫原則，未經同意切勿隨意進入，且友善對待當地環境及野生動植物。

照片來源：新竹林管處提供

在走入山林前，林務局建議，先搜尋該區的自然生態、歷史人文等資料，並在旅程中，透過雙眼仔細觀察，找尋自然的真實與美麗，或用相機、紙筆描繪記錄，創造回憶。

林務局呼籲，當大家再次走入山林時，請輕聲細語、放慢步伐，關掉聲響擾人的電子產品，在觀賞自然美景的同時，透過用心觀察、仔細聆聽、嗅聞觸摸的過程，深刻體驗自然獨特的真實樣貌，覺察自己心中的那片森林，找回與萬物連結共振的生命本質。

更多國家森林遊樂區與自然步道相關旅遊資訊，歡迎大家至林務局「森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網查詢。