駐美代表處正名有望！美眾院外委會通過抗中法案

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國眾議院外委會於美東時間15日通過抗中「老鷹法案」，法案呼籲美台就駐美代表處正名展開協商，同時支持台灣有意義參與國際社會，並加註聯合國對中國的承認不涉及台灣。然而，有兩項友台修正案因事涉敏感遭到否決。

中央社報導，「老鷹法案」（EAGLE Act）全名為「確保美國全球領導地位及參與法案」（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act, EAGLE Act），由民主黨籍眾議院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）5月25日提出，15日以26票贊成、22票反對的些微差距票數通過。

這部重大抗中法案長達400多頁，目的是強化美國在政治、外交、軍事及科技等多領域實力，以因應中國挑戰。此外，該法案也夾帶多部先前提出的友台法案，包括「台灣外交檢討法案」（Taiwan Diplomatic Review Act）、「台灣和平與穩定法案」（Taiwan Peace and Stability Act）、「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）及「台灣學人法案」（Taiwan Fellowship Act）。

其中，台灣「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO，簡稱駐美代表處）的正名也被正式納入老鷹法案。法案指示美國國務卿，以將其更名為「台灣駐美代表處」（Taiwan Representative Office in the US）為目標，與台方展開協商。

老鷹法案也提及關於聯合國2758號決議文的台灣主權爭議。該法案計劃修改去年3月上路的「台北法」（TAIPEI Act），加註聯合國對中華人民共和國的承認，並未涉及台灣在聯合國或任何相關組織的代表權問題，也未表態中華人民共和國與台灣關係或台灣主權之歸屬。

此外，法案認定台灣為美國印太戰略重要一部分，支持台灣有意義參與國際社會、美台擴大經貿關係，也強調確保台灣有能力抵抗中共恫嚇並自我防衛，有其重要性。

為推動雙邊文化教育交流，法案也呼籲成立「美台文化交流基金會」，送美國學生去台灣學中文、文化、政治與歷史；美方也會啟動「台灣獎學金計畫」，提供美國聯邦官員兩年的獎學金赴台學習。

外委會亞太小組共和黨首席成員夏波（Steve Chabot）則提出2項友台修正案，一項呼籲廢除台灣人員不得在執行公務時展示主權象徵符號的限制，並將美國在台協會（AIT）處長職稱改為代表（Representative）；另一項則要求在法案談及強化美國對台承諾的段落，將「三個公報」字眼移除。但民主黨議員認為事涉敏感，2項修正案分別以26比21與25比23的票數遭到否決。

根據美國法律規定，參眾兩院須通過同樣版本法案，才能將提案遞交總統簽署後生效。