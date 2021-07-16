跟世界蕉個朋友 臺灣香蕉獲選為東京奧運選手村食材

左起： 農糧署胡署長忠一、日本台灣交流協會副代表星野光明、農委會主委陳吉仲、中華奧林匹克委員會主席陳士魁、農委會國際處處長林家榮... 左起： 農糧署胡署長忠一、日本台灣交流協會副代表星野光明、農委會主委陳吉仲、中華奧林匹克委員會主席陳士魁、農委會國際處處長林家榮。(照片由農委會提供)

（台灣英文新聞/生活組 台北報導）第32屆東京奧運會即將在7月23日盛大展開，臺灣香蕉首度獲選為奧運選手村食材，農委會主任委員陳吉仲今(16)日表示，經過相關單位的努力與協調，共計有5,000公斤的高屏地區優質香蕉獲選納入東奧選手村食材，顯示臺灣香蕉獲得高度肯定。

農委會今天舉辦「跟世界蕉個朋友 為奧運選手加油」線上記者會，向台灣民眾與農民朋友報告臺灣香蕉獲選為東奧食材的好消息。陳吉仲表示，我國的鳳梨自3月1日無法輸銷到中國後，日本民間共採購了1萬7000多公噸，加上目前鳳梨產期已進入尾聲，因此只有香蕉獲選為奧運選手村食材。他說，香蕉對運動員來說，是富含營養且可快速補充能量的食物。

日本台灣交流協會副代表星野光明用台語致詞時表示，很高興在東京奧運，讓世界的選手吃到台灣的香蕉，他相信香蕉會為來自世界各地的選手們帶來滿滿的活力。

星野光明進一步表示，回顧前(2019)年春天，陳吉仲前往日本食品展宣傳香蕉以後，日本的水果進口量也逐漸增加。新冠肺炎疫情發生後，日本民眾無法到台灣旅遊，大家都很想吃到台灣的水果，使得今年的鳳梨、芒果和香蕉均賣的很好，甚至有的日本國小的營養午餐也提供台灣的香蕉和鳳梨，所以他相信世界各國的奧運選手也會愛上台灣的香蕉，再一次讓世界感受到台灣的魅力與力量。

陳吉仲也準備了最受日本人喜愛的10項台灣農產品，包括毛豆、文心蘭、蝴蝶蘭、香蕉、臺灣鯛、鰻魚、鳳梨、芒果、胡蘿蔔及茶葉等，贈送給日本台灣交流協會副代表星野光明，預祝東京奧運順利圓滿舉行，同時感謝日本長期以來對於台灣的支持，以及表達農業部門對於日本捐贈新冠肺炎疫苗給台灣的謝意，並期待進一步提升兩國農業貿易與交流合作，增進臺日友好情誼。

圖片翻攝自行政院農業委員會臉書