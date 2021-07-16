(更新）感念台灣贈70萬片口罩 斯洛伐克捐1萬劑疫苗已備妥待運

歐盟今（16）日宣布，成員國捐贈逾300萬疫苗，其中斯洛伐克捐台1萬劑新冠疫苗。（圖／美聯社） 歐盟今（16）日宣布，成員國捐贈逾300萬疫苗，其中斯洛伐克捐台1萬劑新冠疫苗。（圖／美聯社）

更新時間：2021-07-16 11:34

首稿發布：2021-07-16 10:11

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）手腳真快！中央社引外交消息人士指出，斯洛伐克決定贈台灣1萬劑疫苗，是為了回報台灣2020年4月馳援斯國口罩，是「真友誼的表徵」。目前疫苗已經備妥等待運送，可能超車9月來台的力討晚2萬劑az疫苗，成為第一批運抵台灣的歐洲援贈疫苗。

外交部發言人歐江安表示，對斯洛伐克的真誠友誼及善意，表達由衷感謝。

歐江安說，斯洛伐克與台灣各領域的合作密切，政府民間各層面的互動友好。例如斯國去年10月起即將我國列入綠色安全名單，是歐盟第1個對台灣民眾入境免除隔離檢疫的成員國。去年政府與民間也捐贈斯國總計70萬片口罩。

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）歐盟（EU）今（15）日公布斯洛伐克將捐贈1萬劑新冠疫苗給台灣，據悉，因曾受惠於台灣的口罩外交，該國兩月前已表意願捐贈。

歐盟表示，自今年5月打出歐洲隊（Team Europe）旗幟幫助其他國家取得疫苗，成員國透過透過「歐洲民事保護機制」（European Civil Protection Mechanism）已捐贈逾300萬劑的新冠疫苗至世界各地，部分運輸費用由歐盟承擔，其中斯洛伐克將捐贈1萬劑給台灣。

斯洛伐克為繼立陶宛之後，第二個向台灣捐贈疫苗的歐盟成員國。消息人士透露，去年台灣於當地疫情居高不下時出手相助，捐贈70萬片口罩，因而斯洛伐克在聽聞台灣疫情升溫後，變表代捐贈疫苗意願。所捐疫苗品牌已確定，將於作業完成後公布。

斯洛伐克經濟文化辦事處也透過臉書表示，斯洛伐克並沒有忘記自己的朋友，一年前台灣向斯洛伐克雪中送炭，捐贈了口罩。現在斯洛伐克也將貢獻自己一份綿薄之力，捐贈台灣1萬劑疫苗，表達支持。

台灣與斯洛伐克關係友好。台灣為投資斯洛伐克的第二大亞洲國家，提供數千個工作機會，雙邊也科技、經貿、環保及文化等領域加強合作，斯洛伐克去年10月已將台灣列入「綠色國家」名單。在政治上，今年5月，該國國會外交委員會首次針對台灣參與WHA案進行討論及表決，並表決通過支持台灣參與世界衛生大會（WHA）決議案，展現友好立場。