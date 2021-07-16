Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

(更新）感念台灣贈70萬片口罩 斯洛伐克捐1萬劑疫苗已備妥待運

所捐疫苗品牌已確定，將於作業完成後公布

  223
By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/16 11:35
歐盟今（16）日宣布，成員國捐贈逾300萬疫苗，其中斯洛伐克捐台1萬劑新冠疫苗。（圖／美聯社）

歐盟今（16）日宣布，成員國捐贈逾300萬疫苗，其中斯洛伐克捐台1萬劑新冠疫苗。（圖／美聯社）

更新時間：2021-07-16 11:34

首稿發布：2021-07-16 10:11

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）手腳真快！中央社引外交消息人士指出，斯洛伐克決定贈台灣1萬劑疫苗，是為了回報台灣2020年4月馳援斯國口罩，是「真友誼的表徵」。目前疫苗已經備妥等待運送，可能超車9月來台的力討晚2萬劑az疫苗，成為第一批運抵台灣的歐洲援贈疫苗。

外交部發言人歐江安表示，對斯洛伐克的真誠友誼及善意，表達由衷感謝。

歐江安說，斯洛伐克與台灣各領域的合作密切，政府民間各層面的互動友好。例如斯國去年10月起即將我國列入綠色安全名單，是歐盟第1個對台灣民眾入境免除隔離檢疫的成員國。去年政府與民間也捐贈斯國總計70萬片口罩。

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）歐盟（EU）今（15）日公布斯洛伐克將捐贈1萬劑新冠疫苗給台灣，據悉，因曾受惠於台灣的口罩外交，該國兩月前已表意願捐贈。

歐盟表示，自今年5月打出歐洲隊（Team Europe）旗幟幫助其他國家取得疫苗，成員國透過透過「歐洲民事保護機制」（European Civil Protection Mechanism）已捐贈逾300萬劑的新冠疫苗至世界各地，部分運輸費用由歐盟承擔，其中斯洛伐克將捐贈1萬劑給台灣。

斯洛伐克為繼立陶宛之後，第二個向台灣捐贈疫苗的歐盟成員國。消息人士透露，去年台灣於當地疫情居高不下時出手相助，捐贈70萬片口罩，因而斯洛伐克在聽聞台灣疫情升溫後，變表代捐贈疫苗意願。所捐疫苗品牌已確定，將於作業完成後公布。

斯洛伐克經濟文化辦事處也透過臉書表示，斯洛伐克並沒有忘記自己的朋友，一年前台灣向斯洛伐克雪中送炭，捐贈了口罩。現在斯洛伐克也將貢獻自己一份綿薄之力，捐贈台灣1萬劑疫苗，表達支持。

台灣與斯洛伐克關係友好。台灣為投資斯洛伐克的第二大亞洲國家，提供數千個工作機會，雙邊也科技、經貿、環保及文化等領域加強合作，斯洛伐克去年10月已將台灣列入「綠色國家」名單。在政治上，今年5月，該國國會外交委員會首次針對台灣參與WHA案進行討論及表決，並表決通過支持台灣參與世界衛生大會（WHA）決議案，展現友好立場。
斯洛伐克
新冠疫苗
疫苗援助
台灣-斯洛伐克

相關新聞

疫情持續趨緩！台灣7/15增14例本土新冠肺炎、6死
疫情持續趨緩！台灣7/15增14例本土新冠肺炎、6死
2021/07/15 13:37
外媒誤傳混打新冠疫苗很危險　世衛改口：「勿自行決定」
外媒誤傳混打新冠疫苗很危險　世衛改口：「勿自行決定」
2021/07/15 12:17
7/15下午有三批疫苗抵台灣　自購的AZ、莫德納、日本捐贈疫苗共188萬劑
7/15下午有三批疫苗抵台灣　自購的AZ、莫德納、日本捐贈疫苗共188萬劑
2021/07/15 12:03
嬌生疫苗可引發罕見神經疾病 美國FDA加警語
嬌生疫苗可引發罕見神經疾病 美國FDA加警語
2021/07/13 15:27
7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
2021/07/13 14:30

更新時間 : 2021-07-16 19:57 GMT+08:00

最受歡迎

7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看
整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看
台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放
台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放
台灣自購泰國AZ疫苗未獲世衛認證?! 食藥署澄清:製造廠經審查後專案輸入•不需WHO核准
台灣自購泰國AZ疫苗未獲世衛認證?! 食藥署澄清:製造廠經審查後專案輸入•不需WHO核准
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
第三輪18歲以上接種意願登記逾485萬人　預約採「長幼有序」原則
第三輪18歲以上接種意願登記逾485萬人　預約採「長幼有序」原則
台灣最新一批泰國製AZ疫苗品質遭疑　缺WHO、歐洲藥品管理局核准
台灣最新一批泰國製AZ疫苗品質遭疑　缺WHO、歐洲藥品管理局核准
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約