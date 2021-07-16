奠立雙邊堅實基礎 台灣與德國簽署航空服務協議

駐德代表謝志偉（中）與德國在台協會王子陶處長（左）線上合照。(照片由外交部提供) 駐德代表謝志偉（中）與德國在台協會王子陶處長（左）線上合照。(照片由外交部提供)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣與德國昨(15)日以視訊方式簽署「台德航空服務協議」，台德航線的客運容量將由現行每週7班增至11班，貨運容量也將由現行每週3班增至5班，駐德國代表謝志偉表示，依此協議，台灣將不止可直飛法蘭克福，也可直飛慕尼黑了。

駐德國代表謝志偉還說，前約僅由兩「民間團體」會長或理事長分別代表台德兩國簽署。這次，則提升為由雙方駐該國代表簽署。為防外力干涉，沒簽定之前，雙方皆是魚竿貼水面，低釣（調），務必確保煮熟的鴨子不能飛，雖然是「航空」協議。

駐德國代表處說明，「台德航空服務協議」取代台德於2001年由臺北市航空運輸商業同業公會與德國運輸論壇兩個民間單位所簽署的空運服務協定，台德雙方自2016年9月起協商修定該協議迄今已近5年，終於在今(2021)年7月15日由駐德國代表處謝代表志偉及德國在臺協會王處長子陶完成簽署。

依據新簽署的「台德航空服務協議」，台德雙方為增進雙方更便捷的航空運輸，台德航線的客運容量將由現行每週7班，增加至每週11班，貨運容量也將由現行每週3班增加至每週5班，且新增的貨運航班均具有第三丶第四及第五航權。協議內容也參考國際民航組織（ICAO）範本納入相關條款，為雙邊航空運輸及與國際接軌奠立堅實的基礎。

外交部表示，德國是台灣在歐洲第一大貿易夥伴，雙邊在經貿、交通及科技等各領域的交流活絡緊密。自2016年起雙方陸續簽署科技丶能源轉型丶中小企業創新丶互換駕照丶轉型正義等涵蓋廣泛領域的合作文件，不斷深化台德作為理念相近夥伴的實質關係。這次雙方新簽署的航空服務協議，將善用德國為歐洲樞紐位置的優越性，持續強化台德及台歐的空運連結，進一步提昇人員與貨物運輸往來的便捷性。

「臺德航空服務協議」由國駐德國代表謝志偉與德國在台協會處長王子陶（ Thomas Prinz）分別在柏林及台北兩地簽署， 交通部長王國材線上觀禮， 德國聯邦交通暨數位基礎建設部政務次長Steffen Bilger也預錄影片表示祝賀。

德國在台協會王子陶處長（左）簽署協議。(照片由外交部提供)

「台德航空服務協議」大合照。(照片翻攝自駐德國代表處臉書)