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台灣上半年投資詐騙案爆增一倍 交友軟體成犯罪溫床

By 台灣英文新聞－編輯
2021/07/15 19:40
詐騙慣用話術（圖／臉書NPA署長室）

詐騙慣用話術（圖／臉書NPA署長室）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）防疫期間許多活動都只能透過網路進行，讓不肖份子有機可乘。內政部示警，今年上半年投資詐騙案激增，社群與交友網站充斥騙子，民眾務須當心。

根據內政部，今年上半年投資詐欺案2,168件，較去年同期增加1,054件，增幅達94.61%。許多詐騙透過社群網站、通訊軟體、交友平台，冒用他人照片，結識被害人後，再伺機誘騙對方進行號稱高獲利、零風險之投資。

這類假投資案件多半涉及虛擬貨幣、衍生性金融商品、博弈網站，受害者的金錢遭匯入人頭帳戶或其他賭客帳戶，達到洗錢目的，血本無歸，難以追討。

尤有甚者，詐騙集團會偽造銀行身分，傳送釣魚簡訊，誆稱受害者的「銀行帳戶顯示異常，請立即登入綁定用戶資料」。被騙人士點擊假連結，輸入密碼，因而導致資料被盜，蒙受鉅額損失。

此外，疫情推升網購需求，詐騙集團利用假疫調、網購設定錯誤、信用卡遭盜刷等，要求提供民眾個資，甚至前往ATM操作解除分期付款。刑事局「反詐」專線統計，光是6月就發生了810件，財損高達8千萬元。

內政部表示，行政院會正研議加強金融與資通訊監管，防制虛擬通貨與第三方支付虛擬帳號淪為洗錢管道。任何標榜高投資報酬、零風險、短期獲利的投資，以及異常網購訊息，都很可能是詐騙。民眾若有疑慮，可撥打反詐騙專線165，即時查證。
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交友軟體
社群網站
投資
網購
虛擬貨幣

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