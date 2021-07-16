〈時評〉防疫荒腔走板 國民黨不是稱職的在野黨

抗疫需要行政資源，在野黨能著墨的空間其實不多， 但當各地縣市首長努力防疫時，國民黨不僅幫不上忙， 甚至無的放矢，表現荒腔走板，憑添更多政治口水， 就連要當一個稱職的在野黨都很難。

對抗疫情本來就是災難政治學，因為投入救災或防疫， 需要許多行政資源，這些多數都掌控在執政黨手上，因此， 在野黨能夠發揮的角色相當有限，多數情況下，只要遇到災難時， 由於執政黨救災的能見度高， 連帶使得支持度都能維持在一定程度以上。

這段期間內，在野黨失去舞台，只能等到機會在救災過後， 檢討整體救災過程，若是處於救災階段仍然指指點點時， 除了徒增困難，更容易失去民心，這是國民黨目前的情況。

這陣子以來，諸如此類的現象顯而易見。為了向行政院嗆聲， 國民黨主席江啟臣送花給行政院長蘇貞昌，上面題有「行不由徑、 政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」16字，內容直接批評， 藏頭詩還有著「行政院爛」的字樣。身為國民黨的大家長， 江啟臣送花罵行政院和蘇貞昌，但這對防疫有幫助嗎？

疫苗接種預約平台，因為第二輪登記者要正式預約施打時間， 遇上開放第三輪的18歲以上登記意願，造成系統一度大當機， 國民黨立委鄭麗文隨即批評數位政委唐鳳，嘲諷坊間工程師都比IT 天才強。為民喉舌、表達意見是立委職責， 但缺乏建設性的政治口水，缺乏實質意義， 畢竟同時太多人上線造成當機的原因很多，未經過測試很難順暢。

此外，前陣子疫苗開打時，國民黨前立委張顯耀在臉書發文「 台灣普遍已有拒打AZ的聲音，AZ再來，國人會想方設法避開施打 AZ」，他還向駐日本喊話，希望日本捐BNT或莫德納， 台灣不要撿日本國人不要的AZ。結果，張顯耀被爆出早已施打AZ 疫苗。國民黨內這種罵AZ、卻自己接種AZ的人比比皆是。

目前，台灣仍在抗疫，前陣子國民黨念茲在茲公投是否舉辦， 因為這裡面有他們領銜提出的公投案；最近， 自家人在爭執國民黨主席改選時間、方式， 仍然在一些政治議題上面打轉， 彷彿和台灣抗疫的政府活在平行時空， 完全沒有體會到國人最迫切需要的事物。

國民黨身為最大在野黨，但台灣更需要稱職的在野黨， 若忽略人民的需求和期待，就不能成為人民的代表， 請國民黨加油好嗎？

（作者李平華，資深媒體人）