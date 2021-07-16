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〈時評〉防疫荒腔走板 國民黨不是稱職的在野黨

請國民黨加油好嗎？

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2021/07/16 09:30
國民黨主席江啟臣。

國民黨主席江啟臣。 (來源 中央社)

抗疫需要行政資源，在野黨能著墨的空間其實不多，但當各地縣市首長努力防疫時，國民黨不僅幫不上忙，甚至無的放矢，表現荒腔走板，憑添更多政治口水，就連要當一個稱職的在野黨都很難。

對抗疫情本來就是災難政治學，因為投入救災或防疫，需要許多行政資源，這些多數都掌控在執政黨手上，因此，在野黨能夠發揮的角色相當有限，多數情況下，只要遇到災難時，由於執政黨救災的能見度高，連帶使得支持度都能維持在一定程度以上。

這段期間內，在野黨失去舞台，只能等到機會在救災過後，檢討整體救災過程，若是處於救災階段仍然指指點點時，除了徒增困難，更容易失去民心，這是國民黨目前的情況。

這陣子以來，諸如此類的現象顯而易見。為了向行政院嗆聲，國民黨主席江啟臣送花給行政院長蘇貞昌，上面題有「行不由徑、政亂治危、院找民碴、爛戲拖棚」16字，內容直接批評，藏頭詩還有著「行政院爛」的字樣。身為國民黨的大家長，江啟臣送花罵行政院和蘇貞昌，但這對防疫有幫助嗎？

疫苗接種預約平台，因為第二輪登記者要正式預約施打時間，遇上開放第三輪的18歲以上登記意願，造成系統一度大當機，國民黨立委鄭麗文隨即批評數位政委唐鳳，嘲諷坊間工程師都比IT天才強。為民喉舌、表達意見是立委職責，但缺乏建設性的政治口水，缺乏實質意義，畢竟同時太多人上線造成當機的原因很多，未經過測試很難順暢。

此外，前陣子疫苗開打時，國民黨前立委張顯耀在臉書發文「台灣普遍已有拒打AZ的聲音，AZ再來，國人會想方設法避開施打AZ」，他還向駐日本喊話，希望日本捐BNT或莫德納，台灣不要撿日本國人不要的AZ。結果，張顯耀被爆出早已施打AZ疫苗。國民黨內這種罵AZ、卻自己接種AZ的人比比皆是。

目前，台灣仍在抗疫，前陣子國民黨念茲在茲公投是否舉辦，因為這裡面有他們領銜提出的公投案；最近，自家人在爭執國民黨主席改選時間、方式，仍然在一些政治議題上面打轉，彷彿和台灣抗疫的政府活在平行時空，完全沒有體會到國人最迫切需要的事物。

國民黨身為最大在野黨，但台灣更需要稱職的在野黨，若忽略人民的需求和期待，就不能成為人民的代表，請國民黨加油好嗎？

（作者李平華，資深媒體人）

更新時間 : 2021-07-16 19:56 GMT+08:00

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