320萬人登記打AZ疫苗　指揮中心：18歲以上3週內全接種可能性高

指揮中心下午表示，未來4週僅供AZ疫苗施打，若人數未再大幅增加，18歲至49歲族群預料都可以打得到。 指揮中心下午表示，未來4週僅供AZ疫苗施打，若人數未再大幅增加，18歲至49歲族群預料都可以打得到。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）COVID-19疫苗預約平台第三輪登記13日起上路，截至下午1時，滿18歲民眾願接種AZ疫苗近320萬人，指揮中心下午表示，未來4週僅供AZ疫苗施打，若人數未再大幅增加，18歲至49歲族群預料都可以打得到。

國內COVID-19疫苗預約平台意願登記實施對象再擴大，7月13日上午開放第9類（19至64歲高風險、罕見疾病及重大傷病者）,以及民國92年（含）以前出生者意願登記，疫苗種類有AZ或莫德納，也可以複選。截至今天下午1時，全國已有732萬4483人完成意願登記，第三輪登記今天下午5時截止。

截至今天下午1時，僅勾選登記AZ疫苗的人數是16萬9585人，占總登記人數2.31%，同時登記願意接種AZ及莫德納疫苗的人數為302萬8392人，共有320萬人，占總登記人數41.35%。換句話說，18歲以上民眾近320萬人表達願意接種AZ疫苗。

指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午記者會會後表示，預估近320萬名18歲以上民眾未來3週內打到AZ 疫苗可能性高；發言人莊人祥進一步解釋，現階段大規模接種計畫中一週最多可施打約110萬人，依照目前登記320萬人狀況，包含18至49歲民眾未來3週可能打得到。

若原本堅持只想打莫德納疫苗的412萬6506人，不願意等到第5週才可能有接種機會，改勾選AZ疫苗，莊人祥表示，隨著單選莫德納疫苗的人改加選AZ疫苗，原預估滿18歲以上選AZ疫苗皆可接種的推測可能變動，年齡層會再上升。

整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種 步驟、優惠一次看

7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打