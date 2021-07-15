防疫零接觸 東京奧運選手破天荒「自己的獎牌自己戴」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）東京奧運又再締造一項「紀錄」。為了降低染疫風險，今年將是史上頭一遭，奧運獎牌得主得自行在脖子上掛上獎牌，自己的榮耀自己戴。

防疫優先，傳統都可打破。傳統上，奧運授獎人通常由國際奧委會成員或該體育項目的官員擔任。

然而，美聯社報導，國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）14日宣布，今年東奧339場賽事的授獎方式將有重大改變。金銀銅獎牌會以盤子送到選手面前，由他們自行掛上。遞獎人會戴上消毒後的手套，確保獎牌未經任何人之手「裸觸」。

此一作法與近來歐洲足球賽事可謂大相逕庭。儘管同處於疫情之中，歐洲足球總會（UEFA）主席施費連（Aleksander Ceferin）仍親自為選手戴上獎牌。他周日在倫敦的歐國盃（Euro 2020）頒獎典禮上，也毫不避諱地與義大利​門神多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）握手致賀。

巴赫強調，東京奧運頒獎典禮上，不會有任何握手、擁抱等行為。

這史上最歹命的奧運，已因新冠肺炎（COVID-19）延遲一年，自家民眾也不挺，要求停辦的聲浪從未稍減。由於東京疫情仍嚴峻，官方更直接頒發緊急事態令，整場奧運將在嚴苛禁令下進行，阻絕街頭飲酒狂歡的可能性，而全面禁止觀眾入場，更使其成了「座全虛席」的奧運。

為了彌補無人歡呼的淒涼窘境，主辦單位表示，在賽場中，將以「沉浸式音效系統」播放過去賽事的群眾歡呼聲，部分選手還能在賽後透過螢幕與親友及母國粉絲同樂，盼能為選手帶來些許慰藉。

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歐洲足球總會（UEFA）主席施費連（Aleksander Ceferin）與義大利​門神多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）握手致賀（圖/AP）