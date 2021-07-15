府中15推7、8月「親親。魅影」主題影展

暑假無處去？溫馨童話故事電影線上藝起看。府中15 首推「親親。魅影」雙主題線上影展，７月起自「親親假期」 單元啟動，選映《溫蒂》、《巴亞拉魔幻冒險》、《 弟弟追著恐龍跑》等老少咸宜的親子佳片， 邀請影迷持續加入防疫新生活， 也讓宅在家的小朋友擁有不一樣的暑期時光。

「親親假期」單元選映多部兒少和親子題材的影片， 根據經典童話彼得潘改編， 入圍奧斯卡最佳影片等多項大獎的班謝特林導演的新作《溫蒂》， 不僅涵蓋了青少年對於成長的迷思主題， 也探討自由和家庭溫暖的議題；動畫片《巴亞拉魔幻冒險》 則彷若迪士尼影片《馴龍使者：拉雅》，透過寓言故事， 闡述人類追求和平必須採用地球村的概念， 為了全球的永續生存付出一份努力； 而改編自暢銷同名自傳小說的成長喜劇《弟弟追著恐龍跑》， 更是真實描述主角傑克與患有唐氏症的弟弟傑歐之間的溫馨生命旅程 ，傑克從小相信傑歐是個擁有超能力的孩子，卻在上高中後， 漸漸為弟弟的「特別」感到羞恥而隱瞞其存在， 而最終傑歐用他的活力、智慧與獨特的觀點， 向哥哥證明自己能夠像超級英雄一樣改變世界！

此外，為呼應親子節慶同樂、自然嘉年華氛圍，府中15另特別安排 三部農場系列《我家有個開心農場》、《農場我的家》、及《 孩子們的菜園農場》電影播映，其中，耗時9年拍攝、 國際獲獎無數的《我家有個開心農場》， 是導演約翰切斯特與身為美食部落客的妻子，為了實現夢想， 選擇拋開城市的一切到鄉下開農場過活的真實人生， 實際紀錄大自然的殘酷與美好， 期望讓親子們共享我家也有農場的虛擬氛圍。

好片上映不受疫情影響，府中15特別邀請到2部首映紀錄片共襄盛 舉：由學生導演陳毅執導的首部紀錄片《1819》， 以自身經歷深入高中校園， 紀錄身為學弟的主角面對升學壓力之衝擊挑戰， 深入呈現當代學子的生活樣貌及叛逆心靈；資深導演李立劭的《 我那遙遠的呼喚》 則是再度延伸視角紀錄二戰時期中華民國遠征軍於異域邊境奮戰故事 的新作，拍攝場域橫跨印度、緬甸、日本及臺灣等地。 期間更邀請兩位導演分別於7月17日及7月18日進行線上映後座 談，歡迎影迷鎖定府中15臉書粉絲專頁。即日起於OPENTIX 線上購票，凡觀賞電影並填寫線上問卷，就有機會獲得小禮品！ 抽獎詳情與各場次資訊請洽府中15官方網站https:// web.fuzhong15.ntpc.gov.tw/ films/ ，及臉書粉絲專頁。

《我家有個開心農場》劇照。(照片由新北市文化局提供)

《弟弟追著恐龍跑》劇照。(照片由新北市文化局提供)