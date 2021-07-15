新北3位老萊子獲全國孝行獎

內政部日前公布110年全國孝行獎獲獎名單， 新北市共有3位孝行楷模得主， 分別為土城區公所推薦的蔣昌冬先生、 財團法人福智文教基金會推薦的張碧雲女士、 財團法人福智文教基金會推薦的黃惠美女士。本次獲獎都是60歲以 上長者，但仍事親至孝，可謂現代老萊子。

現年63歲的蔣昌冬先生從小罹患小兒麻痺症，雖先天不良於行， 但他不怨天尤人，親手照顧自50歲起便全盲的母親已長達36年。 他當母親的眼睛，帶她到處遊山玩水，空暇時還常想些娛樂， 比如跟母親一起手擀舊時常做的水餃皮， 讓母親不因失明少了生活樂趣。他不時對母親輕聲呵護、 按摩搥背地全面照顧，連母親洗浴都親力親為。蔣媽媽說， 這麼多年來她能夠一如往常地包水餃，還可以到各地去旅遊， 衣食住行都能跟正常人一樣，都因為有兒子當她的另一雙眼。 社區警衛及里長都表示，常常看到蔣先生輪椅推著母親上街購物、 逛市場、曬太陽，去哪裡身邊總是帶著母親，孝行極為感人。

張碧雲女士今年62歲，從85年起就承擔照顧植物人夫婿和年邁婆 婆的責任、兼顧重度聽障且逐漸失智的媽媽， 還要肩負教養小孩的責任， 如同千手觀音一樣對婆家與娘家無限付出。妹婿何先生說：「 她比我們任何一個人付出更多，我們看在眼裡都深深感動！」 張女士總是抽空帶媽媽出去走走散心， 從來不會因為難以照顧而忤逆母親。訪視委員訪談時，84歲且失智 的張媽媽口中哼著：「好一朵美麗的茉莉花……」等好幾首童謠， 說自己要活到99歲，這份無憂與快樂來自女兒的悉心照護。

60歲的黃惠美女士從父親離世後，為協助母親減輕家計， 雖然退休已移居台東，仍經常來回台東、八里與板橋三地， 不間斷照顧母親與公婆。尤其黃媽媽罹患失智症， 她擔起照顧責任協助醫病大小事務，更持續以念佛、唱歌、 舞蹈帶動家庭氣氛， 還帶兄弟姊妹及妯娌一起為長輩們製作生命感恩回憶錄， 當公婆及媽媽收到都相當感動及欣慰。不僅如此，她把自己的愛心擴 及到社區長者，在社區長青班指導長者健康照護，備受肯定與稱許。

教育局長張明文表示， 全國孝行獎楷模推選必須先由各推薦單位進行推薦， 經新北市進行書審及實地訪視後選拔推薦名單， 送至內政部參加全國評選。因此， 能在各縣市眾多楷模候選人中脫穎而出實屬不易， 希望藉由這些孝行楷模故事， 讓學生在潛移默化中學習孝順父母及尊敬長輩的德行， 也讓市民重視為善行孝，為社會帶來更多正能量。





▲黃惠美女士和家人為長輩們製作生命感恩回憶錄，公婆及媽媽都相當感動。(照片來源：新北市教育局提供)

▲蔣昌冬先生時常陪伴母親散步，當媽媽的另一雙眼睛。(照片來源：新北市教育局提供)