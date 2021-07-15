新北3位老萊子獲全國孝行獎

黃惠美女士和家人為長輩們製作生命感恩回憶錄，公婆及媽媽都相當感動。(照片來源：新北市教育局提供)
黃惠美女士和家人為長輩們製作生命感恩回憶錄，公婆及媽媽都相當感動。(照片來源：新北市教育局提供)
內政部日前公布110年全國孝行獎獲獎名單，新北市共有3位孝行楷模得主，分別為土城區公所推薦的蔣昌冬先生、財團法人福智文教基金會推薦的張碧雲女士、財團法人福智文教基金會推薦的黃惠美女士。本次獲獎都是60歲以上長者，但仍事親至孝，可謂現代老萊子。
現年63歲的蔣昌冬先生從小罹患小兒麻痺症，雖先天不良於行，但他不怨天尤人，親手照顧自50歲起便全盲的母親已長達36年。他當母親的眼睛，帶她到處遊山玩水，空暇時還常想些娛樂，比如跟母親一起手擀舊時常做的水餃皮，讓母親不因失明少了生活樂趣。他不時對母親輕聲呵護、按摩搥背地全面照顧，連母親洗浴都親力親為。蔣媽媽說，這麼多年來她能夠一如往常地包水餃，還可以到各地去旅遊，衣食住行都能跟正常人一樣，都因為有兒子當她的另一雙眼。社區警衛及里長都表示，常常看到蔣先生輪椅推著母親上街購物、逛市場、曬太陽，去哪裡身邊總是帶著母親，孝行極為感人。
張碧雲女士今年62歲，從85年起就承擔照顧植物人夫婿和年邁婆婆的責任、兼顧重度聽障且逐漸失智的媽媽，還要肩負教養小孩的責任，如同千手觀音一樣對婆家與娘家無限付出。妹婿何先生說：「她比我們任何一個人付出更多，我們看在眼裡都深深感動！」張女士總是抽空帶媽媽出去走走散心，從來不會因為難以照顧而忤逆母親。訪視委員訪談時，84歲且失智的張媽媽口中哼著：「好一朵美麗的茉莉花……」等好幾首童謠，說自己要活到99歲，這份無憂與快樂來自女兒的悉心照護。
60歲的黃惠美女士從父親離世後，為協助母親減輕家計，雖然退休已移居台東，仍經常來回台東、八里與板橋三地，不間斷照顧母親與公婆。尤其黃媽媽罹患失智症，她擔起照顧責任協助醫病大小事務，更持續以念佛、唱歌、舞蹈帶動家庭氣氛，還帶兄弟姊妹及妯娌一起為長輩們製作生命感恩回憶錄，當公婆及媽媽收到都相當感動及欣慰。不僅如此，她把自己的愛心擴及到社區長者，在社區長青班指導長者健康照護，備受肯定與稱許。
教育局長張明文表示，全國孝行獎楷模推選必須先由各推薦單位進行推薦，經新北市進行書審及實地訪視後選拔推薦名單，送至內政部參加全國評選。因此，能在各縣市眾多楷模候選人中脫穎而出實屬不易，希望藉由這些孝行楷模故事，讓學生在潛移默化中學習孝順父母及尊敬長輩的德行，也讓市民重視為善行孝，為社會帶來更多正能量。
▲黃惠美女士和家人為長輩們製作生命感恩回憶錄，公婆及媽媽都相當感動。(照片來源：新北市教育局提供)
▲蔣昌冬先生時常陪伴母親散步，當媽媽的另一雙眼睛。(照片來源：新北市教育局提供)