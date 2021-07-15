新北好孕專車伴您行 產檢車資補貼從20趟次調增為28

新北市政府為照顧懷孕婦女， 自101年起全國首創好孕專車產檢計程車資補貼， 迄今已有9萬5,000人受益。 近日因應衛生福利部擴大孕婦產檢次數及項目， 調增產檢次數為14次， 新北市好孕專車補貼也從即日起將20趟次增加為28趟次， 每趟次補貼最高200元，最高可補助5,600元。 孕婦媽咪可搭乘5家與市府簽約的合作車隊往返產檢醫療院所。

社會局長張錦麗表示， 新北市自去年8月將好孕專車從紙本乘車券提升到E化支付系統， 目前已全面使用電子票券。 只要設籍新北市孕婦或與設籍新北市民辦理結婚登記之外國籍及大陸 籍配偶，夫妻兩人最近一年經核定綜合所得總額未達150萬元， 自今年7月1日後提出申請並經市府審核通過後，孕婦只要下載「 我的新北市」APP並註冊會員，即可使用「好孕專車」電子票券， 搭乘與市府簽約合作的台灣大、皇冠、大都會、優良、 龍星等五家車隊往返產檢醫療院所， 以提供孕媽咪更便利且周全的照顧服務，要讓新北孕媽咪「 越來越好孕」!

新北市除推動好孕專車電子票券支付系統， 免去孕婦攜帶紙本車券的不便， 只需利用隨身攜帶的手機就可享受產檢搭車的便利， 更於今年初提供線上申辦服務，想要申請好孕專車的孕婦， 可利用新北市政府雲端櫃台申辦E服務，查詢「好孕專車」， 點選書表下載，並檢附相關申請資料上傳，即可完成線上申辦， 省去孕婦親自送件或郵寄申請的奔波。