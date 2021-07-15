今第2、3批疫苗抵桃機！台灣自購AZ疫苗56萬劑、莫德納疫苗35萬劑皆平安抵台

台灣自購的最新一批AZ疫苗約56萬劑，15日下午3時12分運抵桃園國際機場。 台灣自購的最新一批AZ疫苗約56萬劑，15日下午3時12分運抵桃園國際機場。 (來源 中央社)

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15:42首發

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台灣自購的AZ疫苗約56萬劑，今天下午3時12分運抵後，緊接著同樣是自購的35萬劑莫德納疫苗也於下午3時56分運抵桃園國際機場 。

自購的AZ疫苗由華航834客機載運，從泰國運送來台，而35萬劑莫德納疫苗則由華航5556貨機載運，從盧森堡運來台灣，行政院長蘇貞昌也前往視察到貨後倉儲作業。

據指揮中心資料顯示， 台灣向阿斯特捷利康（AZ）藥廠購買1000萬劑疫苗，3月3日供貨第一批11.7萬劑，第二批62.6萬劑在7月7 日抵台，今天第三批56萬劑 。

另外，我國亦向莫德納（Moderna）藥廠洽購505萬劑疫苗，首批15萬劑於5月28日到貨，第二批24萬劑在6 月18日運抵台灣，第三批41萬劑在6月30日到貨，第四批在今天約35萬劑

蘇貞昌今天下午也協同桃園市長鄭文燦，至桃園機場視察疫苗到貨後倉儲作業並慰勉工作人員，這批疫苗運抵後優先卸貨，由機邊人員進行驗放作業，隨後經拖車送往華儲貨物碼頭裝入冷鏈貨車，在警車護送下運往指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

國內COVID-19疫苗陸續到貨，今天下午陸續共有3批疫苗抵台，包含日本贈與台灣的第3批97萬劑AZ疫苗、台灣向阿斯特捷利康（AZ）藥廠購買的第三批56萬劑AZ疫苗，以及我國與Moderna供應商購買的第4批35萬劑莫德納疫苗。累計至今台灣已獲約892萬劑疫苗。

日本贈與台灣97萬劑AZ疫苗13時43分抵桃機 334萬劑可供台15%的涵蓋率

7/15下午有三批疫苗抵台灣 自購的AZ、莫德納、日本捐贈疫苗共188萬劑