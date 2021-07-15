防曬噴霧含致癌物苯 美國嬌生急召回露得清、艾惟諾產品

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國嬌生集團（Johnson & Johnson）14日宣布，全面回收旗下五款疑似含苯的防曬產品，包括知名品牌露得清。

美聯社報導，這五款皆為防曬噴霧產品，包括一款艾惟諾（Aveeno Protect + Refresh），以及四款露得清（Neutrogena），分別為海灘終極防護（Beach Defense）、運動用（CoolDry Sport）、日用（Invisible Daily Defense）、以及清透無感（UltraSheer）型。回收產品涵蓋所有容量與防曬係數。

嬌生表示，與一家獨立實驗室進行抽樣檢查時，發現了苯殘留，目前還在調查原因，並呼籲消費者立刻停止使用相關產品。

根據美國疾病管制中心（CDC），苯是環境中常見化學物質，易燃、廣為使用。若長期大量接觸，恐有致癌風險，也會破壞免疫系統，使細胞無法正常運作。嬌生則強調，使用這類產品不致危害健康，自主下架只是出於謹慎。

苯對人體的危害不一，依途徑而有差異，吸入、攝取、透過皮膚或衣物接觸，造成的影響皆不同。苯中毒症狀包括暈眩、心律不整、抽搐，嚴重恐致死。

中央社引述食藥署說法，台灣並未進口這五款產品，民眾無須恐慌。