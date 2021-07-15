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「後會有期」 AIT處長酈英傑卸任離台

孫曉雅將成為AIT自1979年成立以來首位女性處長。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/15 13:16
美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑（Brent Christensen）15日卸任離台返美，入關前揮手道別說「後會有期」。

酈英傑搭機返美 揮手道別

美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑（Brent Christensen）15日卸任離台返美，入關前揮手道別說「後會有期」。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）今（15）日卸任離台，臨行前揮手道別，並喊話「後會有期」。

中央社報導，3年任期已滿的AIT處長酈英傑，今日上午自桃園機場搭乘聯合航空班機返回美國。酈英傑接受媒體採訪表示，「一定」有機會再到台灣。在外交人員的陪同下，酈英傑經由公務台禮遇通關，入關前更揮手告別說「後會有期」。

酈英傑9日曾發表「酈英傑處長給台灣人民的道別信 」，回顧與台灣的自19歲以來的總總緣分，以及在台灣獨特的文化與活環境中的點滴回憶。酈英傑指出，台美關係正是共享利益與共享價值交集的典範，雙邊關係在其任內已更上一層樓。最後他感性的表示，「雖然我將離開台灣，但台灣不會離開我。」

酈英傑曾在2010年至2012年間擔任美國國務院台灣協調處處長，隨後於2012年至2015年接任AIT台北辦事處副處長，自2018年起正式擔任處長至今年七月。

AIT處長繼任者為前國務院亞太副助卿，主管紐澳與太平洋島國事務的孫曉雅（Sandra Oudkirk）。她已於12日抵達台灣，並依規定進行居家檢疫及自主管例，期滿後隨繼上任。孫曉雅將成為AIT自1979年成立以來首位女性處長。
美國在台協會（AIT）
酈英傑
孫曉雅（Sandra Oudkirk）

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更新時間 : 2021-07-15 19:59 GMT+08:00

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