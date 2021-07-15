拜登研議美中熱線 減少誤判與風險衝突風險

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美媒今（15）日報導，美、中矛盾不斷升級，為減少衝突降低風險，美國拜登政府正初步研擬建立華盛頓與北京間的熱線。

CNN引述一名官員及一位消息人士報導，美中熱線的構想尚未正式向中國提出，但拜登政府希望開發一項迅速的溝通工具，減少雙邊衝突風險。

兩位消息人士指出，這條如同美蘇冷戰時期所建立的「紅色電話」，將使美國總統拜登或華府國安團隊高階官員能即刻撥打加密電話或發送加密訊息給中國國家主席習近平或他身邊的官員。這可以是分享有關突發軍事行動的緊急消息，或有關網路駭客的警告訊息。

另一消息人士指出，熱線的構想始於歐巴馬時代，但直到川普執政最後一年，才被列入機密國安備忘錄議程。拜登政府雖有意推動，但仍有相當多細節需解決，包括中方回應。

美國國防部與中國雖有類似熱線應對軍事事務，但很少使用。白宮國家安全會議印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）今年稍早在一場談及美中外交和台灣的對話中提到：「我們確實有一條熱線，據了解僅打過幾次，但電話只是在一間空房裡響個好幾小時。」

報導指出，當前體制的問題加上中國日益增強的侵略性軍事，都讓美國國安官員對可能與中方發生誤判越來越關切，因此覺得有必加強溝通。

美國國防部前助理部長羅素（Danny Russel）表示：「美中關係上，事故管理的工具短缺令人擔憂。美國政府有建立起可行溝通渠道的迫切性，讓他們得以回應或避免危機。」他還補充，有必要考慮建立一套全面的危機溝通戰略工具來減少風險。

CNN指出，一名拜登政府高層被問及美中熱線議題時不願回應，僅表示「一般而言，我們當然有興趣確保以負責任方式管理與中國間的競爭。我們已將美中定義為競爭關係，我們歡迎激烈競爭，但也將持續努力，確保競爭不會轉向衝突」。