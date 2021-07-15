7/15下午有三批疫苗抵台灣　自購的AZ、莫德納、日本捐贈疫苗共188萬劑

日本無償提供給台灣的第3批AZ疫苗近100萬劑，15日上午載運疫苗的飛機從東京成田機場起飛，預計下午14點40分抵台。（圖取自facebo... 日本無償提供給台灣的第3批AZ疫苗近100萬劑，15日上午載運疫苗的飛機從東京成田機場起飛，預計下午14點40分抵台。（圖取自facebook.com/frankcthsiehfans）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）行政院長蘇貞昌今（15）日在行政院會中指出，今天下午除了日本捐贈的AZ疫苗將抵台，台灣自購的56萬劑AZ疫苗，35萬劑莫德納（Moderna）疫苗，將兵分三路幾乎同一時段會運抵國門。

今第2批疫苗抵桃機！台灣自購AZ疫苗56萬劑15時12分運抵

日本贈與台灣97萬劑AZ疫苗13時43分抵桃機 334萬劑可供台15%的涵蓋率

蘇貞昌說，下午抵台疫苗共約188萬劑，屆時衛福部長陳時中將親自前往接機，加上現有700萬劑疫苗，台灣約有892萬劑疫苗可用。

據了解，自購的AZ、莫德納和日本贈與的疫苗將於今日下午分別從泰國、盧森堡、和東京運抵桃機，其中，日贈AZ最先抵台，自購兩批則表定下午3時40分抵達桃機。

日本繼6月4日近124萬劑、7月8日113萬劑AZ疫苗後，今天這批是無償提供給台灣的第3批阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）疫苗97萬劑，3批共計334萬劑。

中央社報導，第3批也是和前2批一樣，以日本航空公司JL809班機運送。飛機已於日本時間近中午12時（台灣時間上午11時）從東京成田機場（千葉縣）起飛，預計台灣時間下午2時40分飛抵桃園機場。

駐日代表謝長廷14日在臉書（Facebook）上表示，日本方面已檢驗完成這批97萬4680劑疫苗。據他提供的照片顯示，該批疫苗有效期限是10月10日，疫苗生產地是日本，2月15日取得世界衛生組織（WHO）緊急授權使用，5月21日取得日本核准緊急授權使用。