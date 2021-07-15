「台語溯源 歡迎指正!」愛拚才會贏

《愛拚才會贏》是一首大家耳熟能詳的台語歌曲；其中有一段歌詞：「三分天註定，七分靠打拚」充分傳達了一個信念，就是一個人必須要努力，才可戰勝逆境、贏得最後勝利。一直以來，台灣不斷遭遇到來自國內外許多逆境和挑戰，但都能「關關難過關關過」，化險為夷，靠的就是全國上下秉持著「愛拚才會贏」的信念，努力打拚所獲得的成果。

比如說，在今年4、5月間，台灣的武漢肺炎疫情突然升高，每天的確診人數以及因染疫而死亡的案例急遽增加；之前一年多以來台灣「防疫模範生」的美譽幾乎要毀於一旦。但由於全民的努力，尤其是政府相關單位、第一線醫護人員的揮汗奮戰，以及絕大多數人民的支持和配合【註1】，充分發揮「愛拚才會贏」的精神，疫情終於獲得有效的控制【註2】。我們很有希望不久之後，台灣會重新奪回「防疫模範生」的稱號。

那麼，「拚」(台語音piàⁿ，此處 p =ㄅ)這個字原來究竟是什麼意思呢？根據古籍《宋書‧註》的解釋：「拚，手舞貌」；也就是說，「拚」是使勁揮舞兩手的意思。引申出來，凡一個人使出全身力氣去做一件事，都叫做「拚」。比如說，一個不會游泳的人掉到水裡，一定會用盡力氣揮動兩手，以求保命，這種動作就叫做「拚命」(台語音piàⁿ-miā)。又如，一個人使出渾身解數去創造業績，就叫做「拚業績」。因此「愛拚才會贏」這句話的意思就是：一個人必須用盡全力、使出渾身解數，才能克服困境，贏得最後的勝利。

但要特別注意，「拚命」不可誤寫為「『拼』命」，這兩者差別很大喔！根據《康熙字典》的解釋：「拼，音併，除也，與『摒』同」；也就是說，「拼」讀作「ㄅ一ㄥˋ」，台語音「pèng，此處 p =ㄅ」，意思是「摒除」。因此，假如將「拚命」誤寫為「『拼』命」，那就變成「除命」的意思了。同理，歌曲名稱《愛拚才會贏》也千萬不可誤寫成《愛『拼』才會贏》，否則意思就差太多了！

除了「拚命」一詞之外，台語裡又有「車拚」(台語音chhia-piàn，此處 chh =ㄑ)的說法。按，「車拚」的完整的說法是「大車拚」(台語音toā-chhia-piàn，此處 t =ㄉ)，係日語「大車輪(だいしゃりん)」(讀音：dai-sia-lin)的變體。上面說過：「拚，手舞貌」；而手揮舞的的最大動作，就是以肩關節為圓心，旋轉整條手臂，像車輪般的轉動。因此日語的「大車輪」基本上跟「拚」是同一個意思；台語將這兩者合併，就成了「大車拚」這個詞彙，簡稱為「車拚」。

「拚」這個字除了上述「兩手揮舞」的意思之外，還有「打掃」的意思。根據古籍《禮少儀‧疏》的解釋：「拚是除穢」；也就是說，「拚」是指掃除髒東西。因此台語稱「打掃」為「拚掃」或「拚埽」【註3】，讀音：piàn-sàu。可見台語不說「打掃」而說「拚埽」，是正統的古漢語說法。

另外，「拚埽」的工作應該包括把掃出來的髒東西拿去丟；因此，台語稱倒垃圾為「拚糞圾」，台語音：piàⁿ-pùn-sò (此處 p =ㄅ，o =ㄜ)。顯然，「拚糞圾」的「拚」也有除穢的意思。

目前，台灣的抗疫作戰仍然在持續當中；雖然外有強敵的打壓，內有不肖政客的作亂，但我們深信「愛拚才會贏」－－讓我們下定決心繼續跟病毒「車拚」，最終定可將疫情「拚埽」乾淨。

【註1】遇到有少數人(尤其是有特殊政治立場的人)故意不配合防疫規定，民眾會自動挺身而出加以糾正。請看下面一則新聞報導：

https://www.youtube.com/watch?v=O4ionBhjeN4&t=2s

【註2】真實案例 - 台灣不靠疫苗仍能控制疫情，相關新聞報導如下：

https://www.youtube.com/watch?v=t8jz8kBgWwU

【註3】根據《康熙字典》的記載：「掃，本作埽」。又，《說文》的解釋：「埽，以帚却土也」；也就是說，「埽」(台語音：sàu)是指用掃帚掃除塵土。