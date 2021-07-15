親子共食引高燒 可能是這些原因 親子共食引高燒 可能是這些原因

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】疫情期間若有發燒症狀，都會特別緊張，尤其許多疾病都可能造成幼兒發燒，家長更是緊張。王翊錞中醫師提醒，家中有幼兒的話，共食要特別注意，一些病毒是經由口水傳染，可能引發高燒，例如疱疹性齒齦炎、玫瑰疹、扁桃腺腫痛化膿等常見疾病，都可能造成發燒。家長若習慣和孩子你一口、我一口分食者，傳染病毒給孩子，家長通常沒事，但孩子就會出現症狀。

發燒為正常發炎反應 勿強制退燒反有害

病毒入侵體內造成的發炎反應，會使腦部體溫定位點提高，進而引起發燒，並非熱量散不出去。王翊錞中醫師建議，不要有任何物理性降溫，例如酒精擦澡、冰枕、溫水拭浴等，都容易讓病患更加虛弱；若有先天代謝性疾病、心肺功能異常的小朋友，還可能因為物理退燒，導致代謝機制崩潰，加重心肺衰竭，不可不慎。

親子共食造成高燒 可能為這三種病毒

近日遇到許多親子共食造成的高燒，王翊錞中醫師解釋，主因有三種：

1.疱疹性齒齦炎

為第一型單純疱疹病毒（Herpes Simplex virus）感染，第一次感染通常較嚴重。

症狀：反覆高燒5~7天，口腔周圍紅疹，口內水泡，因為痛所以流口水，嚴重時舌頭嘴唇旁會潰爛。

2.嬰兒玫瑰疹

為第6型及第7型人類疱疹病毒 ( HHV-6 、HHV-7 )造成，大多發生在6個月至2歲間。

症狀：間歇高燒39~40度大約3-5天，孩子可能因為高燒的不適而表現地躁動不安，但是退燒後食慾和活動力都很正常，最後一次發燒退去的半天內，很快就會出現玫瑰色的紅斑或丘疹，直徑大約0.2-0.5公分，紅斑或丘疹有時候摸起來會有一點突突的。通常於臉部與軀幹部先出現，四肢的疹子較少，大多不痛不癢，約2~3天內消退。

王翊錞中醫師補充，玫瑰疹引起的紅斑，其實完全不痛也不癢，通常過2-3天就會自己消失，甚至不會脫皮或者是留下色素沈積。

3.扁桃腺腫痛化膿

主要為EB病毒，第四型人類皰疹病毒感染，台灣小朋友通常沒有明顯症狀。

少數病童在感染初期類似感冒：發燒、喉嚨痛、頸部淋巴結腫大、疲倦、食欲不振，通常急性期時，扁桃腺容易出現化膿性腫脹，在扁桃腺上出現一點一點白白的小膿腫，與感冒造成的腫脹截然不同，都是診斷感染與否的重要依據。一般而言，除了疲倦感會再持續數週，其他現象會在疾病痊癒後復原。

發燒先觀察 溫度、頻率、其他症狀

若孩子出現發燒，請家長先觀察、紀錄發燒的溫度及頻率，以及是否有出現其他症狀，不要第一時間衝急診，在疫情期間急診反而增添感染風險，王翊錞中醫師建議可以先適度補充水分，注意孩子是否穿太多衣服，及適度營養補充，當溫度突然升高、孩子活動力下降或疼痛劇烈，先就近至診所就醫，若是意識不清、四肢癱軟，建議送大型醫院。

王翊錞中醫師 學經歷

中醫皮膚科醫學會 專科醫師

中醫兒科醫學會 專科醫師

台北市聯合醫院 醫師

馬祖無中醫鄉巡迴醫療 醫師

馬祖社區服務 講師

台中社區領導人才 講師

中國醫藥大學國際醫療服務隊 講師

北醫中國醫藥研究社 講師

臺大傳統醫學研究社 講師

台灣偏遠地區義診

中國四川麻瘋村義診

東馬來西亞中醫義診

中國醫藥大學學士後中醫學系畢業 中醫師

台灣大學藥學系畢業 藥師

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50689

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