新加坡浮動式太陽能場啟用 生產電力等同減少7000輛汽車碳排

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）新加坡第一座大型浮動太陽能電場14日揭幕，面積45個足球場，生產的潔淨能源有助減少相當於7000輛汽車的碳排放量，總理李顯龍致詞時表示，這是邁向「綠色新加坡」的一個重要里程碑。

綜合外媒報導，有別於常見的太陽能板的單層玻璃，勝科登格浮動式太陽能電場（Sembcorp Tengeh Floating Solar Farm）是由12萬2000塊雙層玻璃的光伏組件所組成的太陽能板，佔地45公頃，相當於45個足球場大小，覆蓋星國西部登格蓄水池（Tengeh Reservoir）1/3的水面，預料這套光伏系統可使用25年。

這套浮動電場從2020年8月開始興建，今年6月正式投入運作，其峰值達到60兆瓦（MWp），生產的電力可供5座自來水廠使用，減少的碳排量相當於從路上移除7000輛汽車，是全球規模最大的浮動太陽能電場之一。

總理李顯龍周三在開幕儀式上致詞說，這是邁向可持續「綠色新加坡」的一個重要里程碑，新加坡必須繼續尋找方法減少對化石燃料的依賴。

新加坡政府於今年2月公布「綠色計畫」，具體內容包括種樹、擴展單車網絡、減少掩埋垃圾、開設更多充電站以鼓勵民眾使用電動車、至少20%的校園達碳中和等，以期在本世紀下半葉盡快實現淨零排放達到淨零排放目標。