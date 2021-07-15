強者！首位台灣作家勇奪芥川獎　自稱「中二病宅女」背景揭曉網驚：好神！

台灣成長的李琴峰以日文書寫微科幻的純文學小說《彼岸花盛開之島》，榮獲日本文學指標性獎項芥川獎。（圖/文化部） 台灣成長的李琴峰以日文書寫微科幻的純文學小說《彼岸花盛開之島》，榮獲日本文學指標性獎項芥川獎。（圖/文化部）

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)台灣旅日作家李琴峰以日文書寫《彼岸花盛開之島》，14日榮獲日本文學指標性獎項芥川獎。

日本文學振興會於今（14）日晚間宣佈，台灣旅日作家李琴峰新作《彼岸花盛開之島》榮獲日本最重要的純文學獎項芥川獎。本屆芥川獎共有5人入圍，其中3人是首次入圍，李琴峰在2019年首次以《倒數五秒月牙》入圍後，這次再以日文創作之《彼岸花盛開之島》入圍並獲獎，也是首位榮獲日本芥川獎的台灣作家。

李琴峰從小生長在台灣，2013年旅居日本，以第二語言日文書寫的第一篇小說《獨舞》獲選第60屆群像新人文學獎優秀作品後，2019年以小說《倒數五秒月牙》入圍第161屆芥川獎與第41屆野間文藝新人獎。2021年再以小說《北極星灑落之夜》獲得第71屆藝術選獎新人賞，為日本藝文界極受期待的作家。

李琴峰在PPT上自稱是宅女，透露獲獎原因可能是因為自己有「中二病」，該文也分享她受到動漫文化影響並自學日文的成長背景，不少網友直呼：「好神！」

李琴峰說，到日本後才知道，雖在台灣成長，小時候卻與日本同世代的小孩，在差不多的時期經歷過相同的動漫潮流，印象最深的還是《神奇寶貝》（現在改稱《精靈寶可夢》），明明日文一個字都看不懂卻也玩遊戲玩得不亦樂乎，每週一次的動畫（除了父母干擾不給看的情況外）也絕不錯過。

「語言成長歷程也受到不少宅系興趣的影響」，李琴峰強調，家住鄉下找不到日文老師，自國二開始自學日文，從認識《神奇寶貝》角色的日文名字的英文來源，根據英文發音到推片假名發音，並利用網路下載羅馬拼音的日文50音表，對照片頭曲影片歌詞學習，熟悉後便如法炮製到《名偵探柯南》、《犬夜叉》、《棋靈王）》的歌曲。

李琴峰說明，「『中二病』被認為是一種羞恥到不忍卒睹的人格，本質從青春期自我意識覺醒，伴隨自我意識膨脹而產生強烈的創作欲與表現欲，卻無法適當駕馭而造成的。」她認為，「或許中二病也可算是懷抱著無可抑制的自我意識與表現欲，為尋求發洩出口而痛苦掙扎的中二病患者之一。」不少網友回應，「強者，非母語拿到芥川」、「她寫的題材本身在台灣大概很難突出，但是用日文寫在日文發表真的強」、「真的超猛，也真的夠宅」。

榮獲芥川賞的小說《彼岸花盛開之島》是以日本和台灣間的一個架空島嶼為舞台，該島的文化與語言揉合台灣與日本，島上由女性負責宗教祭祀、政治事務並司掌歷史，還存在著僅有女性才被允許學習的語言，為帶有微科幻性質的純文學小說。日文版單行本於6月在日本出版後，獲日本讀者好評。