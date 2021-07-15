〈時評〉照中國的邏輯：將台灣納入版圖的康熙詔書是一張廢紙

今年5月24日開議的世界衛生大會（WHA），台灣仍然被拒門外；背後的黑手，仍然是中國；理由，仍然是中國老掉牙的大外宣台詞：「台灣是中國固有領土不可分割的一部分」！

其實，甭說中國各朝代的領土都不同了，就是同一朝代，全盛時期與覆亡前夕的領土，也往往不可同日而語。今天，如果蒙古、土耳其、英國、希臘⋯⋯，一個個都動不動拿「固有領土」當國土說嘴需索的依據，不天下大亂才怪！

退一萬步言，真要硬扯「固有領土」，倒想請問中國：台灣屬中國「固有領土」，不就從1684到1895嗎？在中國人津津樂道的五千年固有歷史中，前後「固有」共計212年，佔比就大約4％，這種前不著村、後不巴店的領土，是那門子的「固有」？如果曾經擁有的領土，就叫固有領土，那美國也是英國的固有領土了？中國也是蒙古、女真的固有領土了？

還有，白紙黑字，清帝國將台灣、澎湖「永遠讓與日本」，請問中國：原先擁有的房地產易手讓與別人了，不就所有權歸零了嗎？還能宣稱那是自己的「固有房地產」嗎？「永遠讓與日本」的土地，還有啥資格扯可分割或不可分割的？

或許，中國又要玩「馬關條約，不過是一張廢紙」的把戲了？像中國前國務委員戴秉國就說過：南海仲裁案的裁決，「不過是一張廢紙」！中華人民共和國外交部也說過：「香港已經回歸祖國懷抱⋯，《中英聯合聲明》作為一個歷史文件，不再具有任何現實意義」，換句話說，「不過是一張廢紙」！國台辦更赤裸裸說了：「《舊金山和約》是非法無效的歷史廢紙」！

顯然，國際間的條約、和約、聲明、仲裁文件，在中國眼裡，終究就都是廢紙一張罷了！

那敢情好，就順著中國這套「廢紙一張」的理論吧──

中國時時刻刻拿來對美國說嘴兼勒索的「中美（三個）聯合公報」，廢紙一張罷了！

還有，追根究柢起來，1684年5月底，將「自古不屬中國（清雍正皇帝語）」的台灣，首度納入中國版圖的清康熙皇帝的那張詔書，「不過是一張廢紙」！或者說更精確點，「不過是一張廢『旨』」！「是非法無效的歷史廢紙（廢旨）」！

既然如此，中國一天到晚瞎扯什麼「台灣是中國固有領土不可分割的一部分」，不就是阿Q在耍無賴嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）