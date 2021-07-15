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中東地區農水產品消費需求具成長潛力 貿協助台灣業者爭取市場商機

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/15 09:12
照片來源：珮庭整合傳播顧問提供

照片來源：珮庭整合傳播顧問提供

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）「2021中東市場臺灣農水產品線上洽談會」於14日舉辦視訊洽談會，有來自阿聯大公國、沙烏地阿拉伯、科威特、阿曼、伊拉克和埃及等6個國家的25位買家上線與8家臺灣優質農水產品業者展開30場次的線上1對1洽談，協助台灣業者爭取中東市場商機。

外交部司長蔡允中表示，中東地區農水產品消費需求具成長潛力，在過去10年進口量成長近2倍，自2010年從258億美元成長至2020年531億美元，尤其是阿曼及阿拉伯聯合大公國對於海鮮的需求量每年每人平均消費超過28公斤，在全球更是名列前茅，遠超過全球平均值20公斤。

貿協秘書長林芳苗也提及臺灣優質農水產品種類多樣化且各具特色，透過這個媒合平台，擴大臺灣與中東國家在農水產貿易的合作。

這次的洽談會買賣雙方洽談氣氛熱絡，尤其生鮮蔬果業者臺農發公司，以及冷凍海鮮供應商，旺全國際與元家企業均獲多家買主線上洽談。沙國ABDULLAH MOHAMMED ALGHAMDI TRD.EST(AL ABEER COLDSTORES),及阿聯Pearl Fisheries & Foods對我商虱目魚(Milkfish)等多項魚類產品下單意願高。臺灣的農水產品業者有以浦燒鰻魚為主力產品的「新城國際實業」、擁有自家設立針對水產品加工專業品質檢驗實驗室的「元家企業」、致力發展台灣最佳農水產品出口平台的「臺農發」等共計8家。

臺灣地處熱帶和亞熱帶地區，擁有豐富的自然資源，生產各種穀物、蔬菜、水果和水產品，可滿足出口和國內市場的需求。2020年臺灣農產品及食品出口總值為49億美元，出口品項包括魚類、穀類、水果、各種加工食品、花卉和苗木，而主要出口市場為中國、日本、美國、香港、越南、泰國和韓國。
中東
外貿協會

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更新時間 : 2021-07-15 19:57 GMT+08:00

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