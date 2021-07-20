【投資理財老生常談】台灣績優電子通路股今年收獲豐富 值得注意

投資股票一定要穩紮穩打，量力而為，太熱門，炒作熾熱標的，千萬小心風險，還不如找基本面強，股利佳，長期展望良好，財務、業務均優標的，慢慢增加持股，未嘗不是好的投資策略。

投資人要注意熱門標的，如海運、鋼鐵、塑化等原物料價格飆升風險，最近美國總統拜登，簽署行政命令，嚴查海陸運輸價格的聯合炒作行為，立即造成海運股價格重挫，即是顯例，投資人不宜重押熱門題材標的，小心重挫帶來的風暴。

電子通路股族群，因為台灣半導體暢旺，有不少績優股長期獲利穩定，股息不錯，殖利率可達6％以上，今年上半年營收、獲利亮眼，預估全年獲利應該繼續保持穩定上升，明年股利有望再創新高，值得投資人注意，擇優投資。

以大聯大(3702)為例，攻守兼宜，長期以來是投資界注意的存股標的。近年來拜半導體缺貨熱潮，它擔任通路商角色，毛利率雖然不髙，僅有3.71%，營業利益率1.69%，資產報酬率1.11%，股東權益報酬率3.65%，但是與同業相較，符合常規，並不遜色，投資人應可放心。

大聯大2020年營收6098.85億元，年成長率15.6%，創歷史新高，淨利81.23億元，每股盈餘4.77元，股息3.1元。由於5G基地台、遠距、IoT、車用電子等需求暢旺，不論3C或非3C產品成長均相當不錯。今年第一季營收為1771.1億元，年成長35.2%，合併獲利24.19億元，年成長45.8%，EPS 1.44元，表現亮眼。

第二季財報尚未公佈，預計合併營收1850至1930億元，營業毛利66.6億元至73.34億元，稅前淨利30.62至35.57億元，季增2.74%至19.35%，EPS應該在1.16元至1.4元之間。目前晶圓、封測到材料一路吃緊，缺貨成常態，汽車電子、NB、chromebook，以及相關電源管理都在持續成長。

值得肯定的是大聯大投資眼光精準，去年以32元公開收購物流台驊投控(2636)，今年航運股火紅，帳面金額從3.23億元，暴增到25.89億元，一年不到，帳面價值增加8倍，當初以28元、32元公開收購台驊投控，迄今年第一季為止，財報顯示持股張數已有10926張，比例達8.59%。

台驊投控今年配息3.2元，以大聯大持股成本計算，股息殖利率達10％。另外，大聯大積極投資智慧倉儲，在香港運作順暢，收益不錯，2010年併購台灣空運，強化自動化管理，如今再強化台驊投控股權，對大聯大財務、業務均有相當助益。

大聯大資本額187億9056萬餘元，資本公積加保留盈餘為580億6960萬餘元，每股淨值36.2元，財務業務均優，且有長期配息能力，投資人掌握合適價格長期存股，風險不高。

增你強(3028)走在成長的道路上。目前股價不算高，徘徊在30元左右，今年第一季每股獲利0.9元，年增率達275％，去(2020)年每股獲利2.21元，年成長104.63%，配息1.9元，殖利率約6％，報酬率不錯。

近10年來增你強年年配息，大約都在每股1元以上，算是相當穩定的公司。資本額21.38億元，今年第一季毛利率5.31%，營益率2.43%，資本公積加保留盈餘達21億1309億元，每股淨值21.47元，財務狀況良好，應有長期穩定配息能力。

增你強是半導體零組件代理商，由於經營項目是類比IC、模組、分散式元件、快閃記憶體，業務範圍橫跨電源管理、電腦與週邊、網路通訊、消費性電子，範圍相當廣，在新冠肺炎衝擊之下，居家上班熱門，遠距教學等興起，商機龐大，對增你強的業務助益頗大，值得注意。

聯強(2347)資本額166.79億元，近年營收、獲利及股息逐年攀升，在投資界頗受注意。今年第一季每股獲利1.52元，創歷年同期新高，營業毛利率4.69%，營業利益率2.49%，股東權益報酬率4.83%。

今年5月聯強營收316億元，連續3個月站穩300億元大關，比去年同期成長31%，預期6月延續成長動能，第二季極有可能再次改寫新高紀錄。市場熱度持續不墜，面臨供貨吃緊，以及價格上漲壓力，銷售動能強勁，累計前五個月合併總營收已有1500億元。

近3年聯強每股獲利及股息分別是：2020年EPS 4.89元，配息3.3元；2019年EPS 4.09元，配息2.6元；2018年EPS 3.96元，配息2元。逐年攀升，應值肯定。

聯強推動業務相當靈活，其所代理的Fitbit產品，推出「健康指標」動態磚，提供檢視自己睡眠期間的血氧飽和度(SpO2)數據與平均值，亦可在「睡眠」動態磚中，檢視睡眠期間的估計氧氣變化，包括呼吸率、靜息心率、心率變異性(HRV）等異常數據，可做為檢視新冠指標。Fitbit現在已成為熱門商品。

其他標的如：至上、華立、豐藝、崇越、長華、文曄、安馳、弘憶股，業績表現都不錯，值得追蹤觀察，投資人不妨深入了解，在合適價位擇機長期投資，應可有穩定的獲利。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。